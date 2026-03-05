Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de marzo de 2026

MUJERES QUE ALZAN LA VOZ: DIÁLOGO SOBRE IGUALDAD Y EXPERIENCIAS DE VIDA

Conversando con Cristina

Constanza Saa Meneses y Auristela. Godoy

​En el programa Conversando con Cristina, las invitadas Constanza Saa Meneses y Auristela Godoy reflexionaron sobre el rol de la mujer en la sociedad actual, compartiendo experiencias personales y miradas sobre los cambios que se han vivido a lo largo de las generaciones.

Durante la conversación, la cantante Constanza Saa Meneses destacó que las mujeres de hoy viven en una época en la que finalmente pueden expresar su opinión y hacer escuchar su voz. Comentó que durante gran parte de su vida sintió que era conocida por ser “el familiar de una persona ilustre de la comuna”, hasta que con el tiempo logró encontrar su identidad propia y desarrollar una voz como mujer y como artista.

Saa también abordó cómo aún persisten ciertas conductas y patrones culturales dentro del hogar que reflejan el machismo histórico. En ese sentido, planteó que muchas veces se habla de que los hombres “ayudan” en las tareas domésticas, cuando en realidad se trata de responsabilidades compartidas entre quienes viven bajo el mismo techo.

Asimismo, recordó el ejemplo de las mujeres de su familia, especialmente su abuela y su madre, quienes marcaron su vida con su esfuerzo y dedicación. Relató cómo ellas representaron generaciones en las que el trabajo doméstico y el cuidado del hogar eran considerados un deber natural de las mujeres, muchas veces sin reconocimiento ni remuneración.

Por su parte, Auristela Godoy también compartió recuerdos familiares y reflexiones sobre la evolución del papel de la mujer. Recordó a su abuela Margarita y las enseñanzas de vida que recibió de ella, destacando el cariño y la importancia de la familia en las generaciones anteriores, especialmente en contextos donde las familias eran numerosas y el apoyo entre hermanos era fundamental.

Finalmente, ambas invitadas coincidieron en que aún queda camino por recorrer en materia de igualdad, pero valoraron los avances que se han logrado. En ese contexto, también recordaron la importancia del 8M, señalando que, más que regalos o gestos simbólicos, lo fundamental es reconocer a las mujeres como sujetos de derechos y seguir avanzando hacia una sociedad más equitativa.


Constanza Saa Meneses y Auristela. Godoy

MUJERES QUE ALZAN LA VOZ: DIÁLOGO SOBRE IGUALDAD Y EXPERIENCIAS DE VIDA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI DETIENE A CAPITÁN Y SARGENTO DEL EJÉRCITO POR MUERTE DE CABO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

​La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

militares
nuestrospodcast
MUJERES DESTACADAS (4)

MUNICIPIO ENTREGÓ RECONOCIMIENTO: CONOCE A LAS 24 MUJERES DESTACADAS DE PUNTA ARENAS

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
fundación prisma austral

FUNDACIÓN PRISMA AUSTRAL ADVIERTE SOBRE DESAFÍOS ESTRATÉGICOS DEL HIDRÓGENO VERDE Y LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
fosismagallanes

FOSIS DESTACA AVANCES DE AGRUPACIONES DE NATALES, DOROTEA Y PORVENIR EN PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ccifuentes

CÉSAR CIFUENTES PLANTEA LA NECESIDAD DE UNA VISIÓN DE ESTADO ANTE PROYECTO DE CABLE SUBMARINO CHILE-CHINA “SI NO TOMAMOS DECISIONES Y NO TENEMOS UNA VISIÓN DE ESTADO NOS VAMOS A QUEDAR ATRÁS”