MUJERES QUE ALZAN LA VOZ: DIÁLOGO SOBRE IGUALDAD Y EXPERIENCIAS DE VIDA

​En el programa Conversando con Cristina, las invitadas Constanza Saa Meneses y Auristela Godoy reflexionaron sobre el rol de la mujer en la sociedad actual, compartiendo experiencias personales y miradas sobre los cambios que se han vivido a lo largo de las generaciones.

Durante la conversación, la cantante Constanza Saa Meneses destacó que las mujeres de hoy viven en una época en la que finalmente pueden expresar su opinión y hacer escuchar su voz. Comentó que durante gran parte de su vida sintió que era conocida por ser “el familiar de una persona ilustre de la comuna”, hasta que con el tiempo logró encontrar su identidad propia y desarrollar una voz como mujer y como artista.

Saa también abordó cómo aún persisten ciertas conductas y patrones culturales dentro del hogar que reflejan el machismo histórico. En ese sentido, planteó que muchas veces se habla de que los hombres “ayudan” en las tareas domésticas, cuando en realidad se trata de responsabilidades compartidas entre quienes viven bajo el mismo techo.

Asimismo, recordó el ejemplo de las mujeres de su familia, especialmente su abuela y su madre, quienes marcaron su vida con su esfuerzo y dedicación. Relató cómo ellas representaron generaciones en las que el trabajo doméstico y el cuidado del hogar eran considerados un deber natural de las mujeres, muchas veces sin reconocimiento ni remuneración.

Por su parte, Auristela Godoy también compartió recuerdos familiares y reflexiones sobre la evolución del papel de la mujer. Recordó a su abuela Margarita y las enseñanzas de vida que recibió de ella, destacando el cariño y la importancia de la familia en las generaciones anteriores, especialmente en contextos donde las familias eran numerosas y el apoyo entre hermanos era fundamental.

Finalmente, ambas invitadas coincidieron en que aún queda camino por recorrer en materia de igualdad, pero valoraron los avances que se han logrado. En ese contexto, también recordaron la importancia del 8M, señalando que, más que regalos o gestos simbólicos, lo fundamental es reconocer a las mujeres como sujetos de derechos y seguir avanzando hacia una sociedad más equitativa.

​

