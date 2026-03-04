MINISTERIO DE ECONOMÍA EXPONE AVANCES DEL PROGRAMA DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE ENTRE 2022-2026: 210 INICIATIVAS BENEFICIANDO A MÁS DE 1.100 EMPRESAS, 394 EQUIPOS CIENTÍFICOS Y 32 UNIVERSIDADES

​Con la presencia de más de un centenar de personas, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo realizó ayer el seminario “Crecimiento y Futuro: Avances y Desafíos de la Estrategia de Desarrollo Productivo Sostenible”, instancia convocada para analizar los avances de esta agenda y abrir un espacio de diálogo en torno a los desafíos que enfrenta el país para impulsar un crecimiento con mayor dinamismo, innovación y sostenibilidad territorial.



El encuentro, que se realizó en el centro Startuplab.01 de Corfo, fue inaugurado por el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, quien destacó la labor implementada. “Durante nuestro gobierno avanzamos significativamente, partiendo por la creación del programa DPS, su gobernanza multisectorial y su importante presupuesto. Chile solo podrá crecer de manera sostenible si fortalecemos la inversión, la productividad y la diversificación, incorporando el desarrollo de los territorios y la inclusión de sus habitantes. Para lograrlo, es necesario persistir en el esfuerzo más allá de los ciclos políticos y fortalecer la colaboración entre actores públicos y privados”.



En la oportunidad se dio a conocer la Política Nacional DPS que da cuenta de la primera estrategia con cobertura nacional tendiente a coordinar y financiar iniciativas que promuevan la innovación, sostenibilidad y tecnología para responder a desafíos estructurales como el bajo crecimiento tendencial, estancamiento de la productividad y efectos de la triple crisis ambiental, al tiempo que habilita nuevas industrias y fortalece capacidades en los territorios. En términos de recursos, entre



los años 2023 y 2026, el programa registra $470 mil millones de pesos en inversión pública y $239 mil millones de pesos en apalancamiento desde privados y academia en sectores prioritarios, beneficiando a más de 1.100 empresas —cuatro de cada cinco MiPymes—, 394 equipos científicos y 32 universidades, a través de más de 210 iniciativas.



La jornada contó con una charla magistral del economista argentino, exrepresentante del BID en México, Dr. Ernesto Stein, quien destacó el foco que orientan este tipo de políticas incorporando a todos los actores de la cadena productiva. El experto, explicó las distintas formas de intervención, categorizando entre cuadrantes verticales y horizontales, inputs públicos e intervenciones de mercado, que puede realizar el sector público para apoyar al sector privado indicando que las más eficaces eran aquellas con externalidades positivas a todo el ecosistema.



“Las intervenciones se justifican cuando hay sectores que tienen potencial competitivo y están enfrentando fallas de mercado, ya sea problemas de coordinación o problemas de externalidades y por eso no se desarrollan. Pero en América Latina, en su mayor parte, las intervenciones verticales han estado motivadas por búsqueda de rentas de sectores privados, con mucha capacidad de lobby y con capacidad de obtener estos beneficios y de ejercer presión; aunque no en Chile, debo decir”.



“El programa de DPS me pareció un programa muy bien orientado, es consistente con la visión de políticas de desarrollo productivo que consignamos en un libro del BID hace diez años. Busca atender fallas de mercado, enfatiza la necesidad de diálogo y colaboración público-privada. Enfatiza la necesidad de coordinación al interior del sector público y también la necesidad de construir capacidades en el sector público para poder implementar estas políticas de manera efectiva”, complementó.



Posteriormente, en un panel político estratégico, en el cual participaron la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen; el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies; y el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, y moderado por el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, se abordaron las condiciones necesarias para consolidar una política de Estado en esta área, destacando la importancia de la responsabilidad fiscal, la coordinación interministerial, la inversión habilitante y el fortalecimiento de capacidades regionales.

Programa Desarrollo Productivo Sostenible



La iniciativa orienta a impulsar la transformación productiva con innovación, tecnología y sostenibilidad. Estos recursos se canalizan mediante instrumentos de Corfo, que cumple un rol central en su ejecución; ANID y Sercotec; convenios con gobiernos regionales e iniciativas de diversa índole, tanto de entidades públicas como privadas, dirigidas a cerrar brechas productivas específicas, lo que permite activar proyectos estratégicos de alcance nacional y regional.



Sus ejes estratégicos apuntan a descarbonización justa, resiliencia frente a la crisis climática, sofisticación y diversificación productiva con empleos de calidad, y un Estado innovador con capacidades habilitantes.



Éste se articula en torno al Comité Interministerial para el Desarrollo Productivo Sostenible, creado en 2023 y presidido por el Ministerio de Economía, e integrado por las carteras de Hacienda, Minería, Energía, Medio Ambiente, Ciencia y la Vicepresidencia Ejecutiva de Corfo. La Secretaría Ejecutiva, alojada en la División DPS del Ministerio de Economía, coordina la implementación con los organismos ejecutores, mientras Corfo impulsa proyectos estratégicos en áreas como hidrógeno verde, litio, economía circular y biotecnología, asegurando coherencia, continuidad y capacidad de ejecución en el largo plazo.



