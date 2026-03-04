Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de marzo de 2026

MINISTERIO DE ECONOMÍA EXPONE AVANCES DEL PROGRAMA DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE ENTRE 2022-2026: 210 INICIATIVAS BENEFICIANDO A MÁS DE 1.100 EMPRESAS, 394 EQUIPOS CIENTÍFICOS Y 32 UNIVERSIDADES

​Biministro García: “Chile solo podrá crecer de manera sostenible si fortalecemos la inversión, la productividad y la diversificación, incorporando el desarrollo de los territorios y la inclusión de sus habitantes”.

ministerioeconomiaseminario

​Con la presencia de más de un centenar de personas, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo realizó ayer el seminario “Crecimiento y Futuro: Avances y Desafíos de la Estrategia de Desarrollo Productivo Sostenible”, instancia convocada para analizar los avances de esta agenda y abrir un espacio de diálogo en torno a los desafíos que enfrenta el país para impulsar un crecimiento con mayor dinamismo, innovación y sostenibilidad territorial.

 
El encuentro, que se realizó en el centro Startuplab.01 de Corfo, fue inaugurado por el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, quien destacó la labor implementada. “Durante nuestro gobierno avanzamos significativamente, partiendo por la creación del programa DPS, su gobernanza multisectorial y su importante presupuesto. Chile solo podrá crecer de manera sostenible si fortalecemos la inversión, la productividad y la diversificación, incorporando el desarrollo de los territorios y la inclusión de sus habitantes. Para lograrlo, es necesario persistir en el esfuerzo más allá de los ciclos políticos y fortalecer la colaboración entre actores públicos y privados”.

 
En la oportunidad se dio a conocer la Política Nacional DPS que da cuenta de la primera estrategia con cobertura nacional tendiente a coordinar y financiar iniciativas que promuevan la innovación, sostenibilidad y tecnología para responder a desafíos estructurales como el bajo crecimiento tendencial, estancamiento de la productividad y efectos de la triple crisis ambiental, al tiempo que habilita nuevas industrias y fortalece capacidades en los territorios. En términos de recursos, entre

los años 2023 y 2026, el programa registra $470 mil millones de pesos en inversión pública y $239 mil millones de pesos en apalancamiento desde privados y academia en sectores prioritarios, beneficiando a más de 1.100 empresas —cuatro de cada cinco MiPymes—, 394 equipos científicos y 32 universidades, a través de más de 210 iniciativas.

 
La jornada contó con una charla magistral del economista argentino, exrepresentante del BID en México, Dr. Ernesto Stein, quien destacó el foco que orientan este tipo de políticas incorporando a todos los actores de la cadena productiva. El experto, explicó las distintas formas de intervención, categorizando entre cuadrantes verticales y horizontales, inputs públicos e intervenciones de mercado, que puede realizar el sector público para apoyar al sector privado indicando que las más eficaces eran aquellas con externalidades positivas a todo el ecosistema.

 
“Las intervenciones se justifican cuando hay sectores que tienen potencial competitivo y están enfrentando fallas de mercado, ya sea problemas de coordinación o problemas de externalidades y por eso no se desarrollan. Pero en América Latina, en su mayor parte, las intervenciones verticales han estado motivadas por búsqueda de rentas de sectores privados, con mucha capacidad de lobby y con capacidad de obtener estos beneficios y de ejercer presión; aunque no en Chile, debo decir”.

 
“El programa de DPS me pareció un programa muy bien orientado, es consistente con la visión de políticas de desarrollo productivo que consignamos en un libro del BID hace diez años. Busca atender fallas de mercado, enfatiza la necesidad de diálogo y colaboración público-privada. Enfatiza la necesidad de coordinación al interior del sector público y también la necesidad de construir capacidades en el sector público para poder implementar estas políticas de manera efectiva”, complementó.

 
Posteriormente, en un panel político estratégico, en el cual participaron la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen; el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies; y el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, y moderado por el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, se abordaron las condiciones necesarias para consolidar una política de Estado en esta área, destacando la importancia de la responsabilidad fiscal, la coordinación interministerial, la inversión habilitante y el fortalecimiento de capacidades regionales.

Programa Desarrollo Productivo Sostenible

 
La iniciativa orienta a impulsar la transformación productiva con innovación, tecnología y sostenibilidad. Estos recursos se canalizan mediante instrumentos de Corfo, que cumple un rol central en su ejecución; ANID y Sercotec; convenios con gobiernos regionales e iniciativas de diversa índole, tanto de entidades públicas como privadas, dirigidas a cerrar brechas productivas específicas, lo que permite activar proyectos estratégicos de alcance nacional y regional.

 
Sus ejes estratégicos apuntan a descarbonización justa, resiliencia frente a la crisis climática, sofisticación y diversificación productiva con empleos de calidad, y un Estado innovador con capacidades habilitantes.

 
Éste se articula en torno al Comité Interministerial para el Desarrollo Productivo Sostenible, creado en 2023 y presidido por el Ministerio de Economía, e integrado por las carteras de Hacienda, Minería, Energía, Medio Ambiente, Ciencia y la Vicepresidencia Ejecutiva de Corfo. La Secretaría Ejecutiva, alojada en la División DPS del Ministerio de Economía, coordina la implementación con los organismos ejecutores, mientras Corfo impulsa proyectos estratégicos en áreas como hidrógeno verde, litio, economía circular y biotecnología, asegurando coherencia, continuidad y capacidad de ejecución en el largo plazo.

GASPAR LUNA EN ROCKÓDROMO

MINISTERIO DE LAS CULTURAS ABRE INSCRIPCIONES PARA SER PARTE DE LOS ESCENARIOS DE LA RED ROCKÓDROMO 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CONCRETA SU PROYECTO N°41 EN MAGALLANES CON LA ENTREGA DE 136 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

MINVU - Entrega conjunto Los Flamencos_3
nuestrospodcast
Peritajes Labocar, homicidio frustrado

LABOCAR INVESTIGA EN TERRENO HOMICIDIO FRUSTRADO CONTRA CARABINERO DE SERVICIO EN PUNTA ARENAS

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
ministerioeconomiaseminario

MINISTERIO DE ECONOMÍA EXPONE AVANCES DEL PROGRAMA DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE ENTRE 2022-2026: 210 INICIATIVAS BENEFICIANDO A MÁS DE 1.100 EMPRESAS, 394 EQUIPOS CIENTÍFICOS Y 32 UNIVERSIDADES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
reparacion programada AMA 1 (002)

AGUAS MAGALLANES REALIZARÁ REPARACIÓN PROGRAMADA EN ALIMENTADORA PRINCIPAL DEL SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ELA

QUÉ ES LA ELA, LA ENFERMEDAD QUE CAUSÓ LA MUERTE DE ERIC DANE, ACTOR DE GREY’S ANATOMY

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA