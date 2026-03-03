Punta Arenas,
3 de marzo de 2026

PALEOBOTÁNICA: HAY FÓSILES IDÉNTICOS EN LA ANTÁRTICA Y LA PATAGONIA PORQUE ERAN PARTE DE GONDWANA

Hace 90 millones de años, la Antártica era un territorio cubierto de bosques y conectado a Sudamérica.

hielosantartica

La paleobotánica Christine Trevisan, investigadora de la paleoflora meso-cenozoica de la península Antártica y Patagonia chilena, conversó con Cooperativa sobre la historia del territorio, que en el período Cretácico era parte del continente Gondwana y, en vez de ser un un lugar gélido, contaba con vegetación.

"Estamos hablando de bosques muy diversos, con musgos, con pteridofitas —que son los helechos—, gimnospermas —que son las plantas con semillas como araucarias— y también podemos presenciar en la Antártica, en el periodo Cretácico —estamos hablando hace más o menos 80, 90 millones de años—, ahí la historia del surgimiento de las plantas con flores, que son las plantas que hoy dominan el ambiente en que vivimos", señaló Trevisan.

En esa línea, explicó que "la Antártica estaba conectada con otros continentes y hacía parte ahí de Gondwana, del supercontinente del sur. Tenemos que pensar que tuvo una importancia muy grande en la migración de esas floras, porque ella se quedaba en el centro de esos continentes: tenías a Australia, Nueva Zelanda y América del Sur conectadas con la Antártica. Mucho de las familias botánicas que conocemos hoy en los bosques del sur, surgieron en la Antártica, y tenemos obviamente ese registro en el material fósil".

Bajo esa premisa, reflexionó: "¿Cómo podemos explicar que encontramos plantas fósiles en la península antártica y también muchas veces encontramos las mismas del periodo Cretácico en las rocas de la Patagonia? Esa es la prueba de que estos dos continentes en algún momento estuvieron conectados".

Fuente: cooperativa.cl

pinguinosdiegocanut

PREPARAN DOCUMENTAL QUE NARRA LA RESILIENCIA DEL PINGÜINO DE MAGALLANES EN LA PATAGONIA

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CONCRETA SU PROYECTO N°41 EN MAGALLANES CON LA ENTREGA DE 136 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

MINVU - Entrega conjunto Los Flamencos_3
Peritajes Labocar, homicidio frustrado

LABOCAR INVESTIGA EN TERRENO HOMICIDIO FRUSTRADO CONTRA CARABINERO DE SERVICIO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

karatecamagallanicos

KARATECAS MAGALLÁNICOS COMPETIRÁN EN EL CAMPEONATO SELECTIVO NACIONAL 2026 EN SANTIAGO

movilh

MAGALLANES: 70 BODAS DEL MISMO SEXO Y 5 HIJOS. 4 AÑOS DE MATRIMONIO IGUALITARIO

DSC02557

ESTUDIANTES DE LA EXPEDICIÓN ANTÁRTICA ESCOLAR PREPARAN SU VIAJE AL CONTINENTE BLANCO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

