Punta Arenas,
28 de enero de 2026

PRESENTARÁN NUEVA EDICIÓN DE LA ENCICLOPEDIA VISUAL DE LA ANTÁRTICA

​La presentación se realizará en el salón principal del INACH (Plaza Muñoz Gamero 1055) este jueves 29 de Enero.

Nueva enciclopedia_2

Este jueves 29 de enero se presentará la cuarta edición de la Enciclopedia Visual de la Antártica, libro de divulgación científica elaborado por el Instituto Antártico Chileno (INACH) que recopila información sobre el Continente Blanco y actualiza contenidos de su edición anterior publicada el año 2021.

La presentación se realizará en el salón principal del INACH (Plaza Muñoz Gamero 1055). Las primeras 30 personas en llegar al evento recibirán una copia impresa de esta enciclopedia, la que luego quedará disponible para su descarga gratuita desde el sitio www.inach.cl.

Este libro incorpora diversos temas como la historia polar chilena, las investigaciones del Programa Nacional de Ciencia Antártica, la participación de mujeres en este campo y el desarrollo de varios proyectos emblemáticos como el de Áreas Marinas Protegidas o la red de sensores del cambio climático. El contenido aborda disciplinas como la glaciología, la biología, la paleontología, el estudio del clima, la historia natural del continente, la relación entre Chile y la Antártica, las adaptaciones de la vida al frío y la colaboración internacional.

Cada edición de la Enciclopedia Visual de la Antártica es un esfuerzo que realiza el INACH para entregar material educativo que contiene información detallada de proyectos, investigaciones y expediciones, presentando datos científicos e ilustraciones representativas sobre la Antártica Chilena y su desarrollo, permitiendo acercar los estudios antárticos a diferentes lectores.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

EL LSDH-91 “SARGENTO ALDEA” DE LA ARMADA DE CHILE ZARPA DESDE PUNTA ARENAS CON MILES DE TONELADAS A LA ANTÁRTICA

PROYECTO DE RENOVACIÓN MIRADORES CERRO LA CRUZ CUMPLE UN AÑO A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO

​La iniciativa considera una inversión superior a los $3.300 millones y forma parte de una cartera de ocho proyectos con Recomendación Satisfactoria (RS) que aún no han sido bajados a votación por el gobernador.

NATALES SE ILUMINA: MUNICIPALIDAD INICIA RECAMBIO MASIVO DE MÁS DE 3.200 LUMINARIAS LED PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LOS BARRIOS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

NovaAustralConvenioLiceoHDMPorvenir

NOVA AUSTRAL FIRMA CONVENIO CON LICEO BICENTENARIO HERNANDO DE MAGALLANES DE PORVENIR

LOS HITOS QUE MARCARON EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO EN 2025

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE