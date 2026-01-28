PRESENTARÁN NUEVA EDICIÓN DE LA ENCICLOPEDIA VISUAL DE LA ANTÁRTICA

Este jueves 29 de enero se presentará la cuarta edición de la Enciclopedia Visual de la Antártica, libro de divulgación científica elaborado por el Instituto Antártico Chileno (INACH) que recopila información sobre el Continente Blanco y actualiza contenidos de su edición anterior publicada el año 2021.

La presentación se realizará en el salón principal del INACH (Plaza Muñoz Gamero 1055). Las primeras 30 personas en llegar al evento recibirán una copia impresa de esta enciclopedia, la que luego quedará disponible para su descarga gratuita desde el sitio www.inach.cl.

Este libro incorpora diversos temas como la historia polar chilena, las investigaciones del Programa Nacional de Ciencia Antártica, la participación de mujeres en este campo y el desarrollo de varios proyectos emblemáticos como el de Áreas Marinas Protegidas o la red de sensores del cambio climático. El contenido aborda disciplinas como la glaciología, la biología, la paleontología, el estudio del clima, la historia natural del continente, la relación entre Chile y la Antártica, las adaptaciones de la vida al frío y la colaboración internacional.

Cada edición de la Enciclopedia Visual de la Antártica es un esfuerzo que realiza el INACH para entregar material educativo que contiene información detallada de proyectos, investigaciones y expediciones, presentando datos científicos e ilustraciones representativas sobre la Antártica Chilena y su desarrollo, permitiendo acercar los estudios antárticos a diferentes lectores.

