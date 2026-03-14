ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS INVITA A REUNIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA POR ANIVERSARIO DEL GRUPO AMOR Y SERVICIO EN PUNTA ARENAS

La comunidad de Alcohólicos Anónimos (A.A.) invitó a la comunidad de Punta Arenas a participar en una reunión de información pública en el marco del aniversario del grupo “Amor y Servicio”. La instancia busca dar a conocer el funcionamiento del programa de recuperación y fortalecer el vínculo con instituciones y vecinos interesados en conocer más sobre esta experiencia de apoyo mutuo.

La actividad se desarrollará el jueves 26 de marzo a las 19:30 horas en dependencias ubicadas en calle Bories 871, tercer piso. Desde la organización señalaron que el objetivo principal es compartir con la comunidad cómo funciona el programa de recuperación basado en la experiencia, fortaleza y esperanza de personas que buscan superar el alcoholismo.

Alcohólicos Anónimos es una comunidad no profesional de personas que comparten su experiencia con el propósito de resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para integrarse a un grupo presencial o en línea es el deseo de dejar de beber, y la organización se mantiene a través de contribuciones voluntarias de sus propios miembros.

La organización cuenta con presencia en Chile desde hace más de 56 años y reúne a miles de personas que han encontrado en este programa una alternativa para enfrentar el alcoholismo. Actualmente, el método de los Doce Pasos también inspira a otras comunidades de apoyo como Al-Anon, Narcóticos Anónimos y Jugadores Anónimos.

Desde el grupo Amor y Servicio extendieron la invitación a participar de esta jornada informativa, destacando la importancia de generar instancias abiertas que permitan a la comunidad conocer esta alternativa de apoyo y recuperación. Quienes deseen obtener más información o confirmar asistencia pueden escribir al correo [email protected] o comunicarse al número 983763152.





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