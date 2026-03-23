23 de marzo de 2026
CADEM: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST CAE A 51% Y DESAPROBACIÓN SUBE A 42%
Por otra parte, un 48% de los encuestados cree que el gobierno debería endeudarse para subsidiar el MEPCO, aunque aumente el déficit fiscal.
En una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, la aprobación al presidente José Antonio Kast registró una baja de 6 puntos respecto de su aprobación (51%). En tanto, su desaprobación alcanzó el 42% (+6 puntos).
Las caídas más significativas son entre las mujeres (40%, -13 pts), personas entre 35 y 54 años (53%, -12 pts), sectores bajos (48%, -10 pts), de la RM (43%, -16 pts), que votaron nulo, blanco o no votaron (50%, -20 pts), los que votaron por Franco Parisi (35%, -31 pts) y por Evelyn Matthei (55%, -15 pts).
MEPCO y precio de las bencinas
Por otra parte, un 48% de los encuestados cree que el gobierno debería endeudarse para subsidiar el MEPCO, aunque aumente el déficit fiscal. Asimismo, un 30% piensa que el mecanismo debería eliminarse y dejar que el precio suba.
Bajo la misma línea, un 83% dice que un alza de esas características lo impactaría mucho personalmente, 60% tendría dificultades económicas severas, 60% gastaría menos en otras cosas para poder pagar la bencina, 53% dejaría de andar en auto y 50% dejaría de comprar kerosene para calefacción.
Migración
Además, un 96% supo que el mandatario lanzó el Plan Escudo Fronterizo y comenzó la construcción de la zanja en el límite con Perú, medida que el 63% de los encuestados aprueba. Igualmente, un 62% cree que la llegada de inmigrantes es mala para el país y 77% piensa que debería haber más restricciones migratorias que las actuales.
Fuente: biobiochile.cl
Por otra parte, un 48% de los encuestados cree que el gobierno debería endeudarse para subsidiar el MEPCO, aunque aumente el déficit fiscal.
Por otra parte, un 48% de los encuestados cree que el gobierno debería endeudarse para subsidiar el MEPCO, aunque aumente el déficit fiscal.