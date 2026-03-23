CADEM: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST CAE A 51% Y DESAPROBACIÓN SUBE A 42%

En una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, la aprobación al presidente José Antonio Kast registró una baja de 6 puntos respecto de su aprobación (51%). En tanto, su desaprobación alcanzó el 42% (+6 puntos).

Las caídas más significativas son entre las mujeres (40%, -13 pts), personas entre 35 y 54 años (53%, -12 pts), sectores bajos (48%, -10 pts), de la RM (43%, -16 pts), que votaron nulo, blanco o no votaron (50%, -20 pts), los que votaron por Franco Parisi (35%, -31 pts) y por Evelyn Matthei (55%, -15 pts).

MEPCO y precio de las bencinas

Por otra parte, un 48% de los encuestados cree que el gobierno debería endeudarse para subsidiar el MEPCO, aunque aumente el déficit fiscal. Asimismo, un 30% piensa que el mecanismo debería eliminarse y dejar que el precio suba.

​Bajo la misma línea, un 83% dice que un alza de esas características lo impactaría mucho personalmente, 60% tendría dificultades económicas severas, 60% gastaría menos en otras cosas para poder pagar la bencina, 53% dejaría de andar en auto y 50% dejaría de comprar kerosene para calefacción.

Migración



​Además, un 96% supo que el mandatario lanzó el Plan Escudo Fronterizo y comenzó la construcción de la zanja en el límite con Perú, medida que el 63% de los encuestados aprueba. Igualmente, un 62% cree que la llegada de inmigrantes es mala para el país y 77% piensa que debería haber más restricciones migratorias que las actuales.

Fuente: biobiochile.cl



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