27 de abril de 2026
CADEM: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE LLEGA AL 41% Y MARA SEDINI ES LA MINISTRA PEOR EVALUADA
Por otro lado, el ministro Secretario General de la Presidencia de Chile, José García Ruminot se posiciona como el ministro mejor evaluado con un 58%.
Este domingo 26 de abril se publicó una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, la cual refleja la opinión ciudadana sobre el Gobierno y diferentes temas que han marcado la agenda nacional en la última semana.
En este marco, es que la desaprobación del Presidente José Antonio Kast alcanzó un 53%, aumentando dos puntos con respecto al 26 de marzo. Por otro lado, su aprobación llega al 41%.
Con respecto a la aprobación o desaprobación de los diferentes ministros que integran el gabinete, la vocera de Gobierno Mara Sedini se posiciona como la ministra peor evaluada con un 69%, cayendo 18 puntos su aprobación en comparación a marzo, cuando esta llegaba al 42%, versus el 24% de evaluación actual.
Dentro de los ministros con mayor desaprobación, a la vocera de Gobierno le sigue la ministra Trinidad Steinert (56%), Natalia Duco (50%), Jorge Quiroz (52%) y Judith Marin junto a Ximena Rincón, ambas con un 48% de desaprobación.
Por otro lado, el ministro mejor evaluado del gabinete es José García Ruminot (58%) y May Chomalí (56%).
Finalmente, sobre las expectativas de la población con respecto al futuro del país, un 50% de los encuestados no cree que en Chile todo vaya a estar bien, un 46% cree que sí lo estará y un 4% no respondió.
Fuente: 24horas.cl
Por otro lado, el ministro Secretario General de la Presidencia de Chile, José García Ruminot se posiciona como el ministro mejor evaluado con un 58%.
Por otro lado, el ministro Secretario General de la Presidencia de Chile, José García Ruminot se posiciona como el ministro mejor evaluado con un 58%.