COLUMNA DE OPINIÓN | VAMOS EN LA DIRECCIÓN CORRECTA, PERO LLEGÓ LA HORA DE LOS RESULTADOS

​La seguridad se ha convertido en la principal preocupación de los chilenos. No hay región, comuna

ni barrio que haya quedado ajeno al aumento de la delincuencia, al avance del narcotráfico o a la

creciente sensación de inseguridad que afecta la vida cotidiana de millones de personas.

Por eso, cualquier señal de avance en esta materia merece ser observada con atención. La reciente

encuesta Descifra entrega una conclusión relevante: existe una mayoría que considera que las

medidas impulsadas por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, avanzan en la dirección

correcta. La mitad de los encuestados evalúa positivamente el plan presentado y una mayoría

reconoce que cuenta con las capacidades necesarias para enfrentar fenómenos tan complejos

como el crimen organizado y el narcotráfico.

Sin embargo, el dato más importante quizás no sea ese.

Lo verdaderamente interesante es que los chilenos parecen haber comprendido la magnitud

del desafío. Solo un 4% espera resultados en el corto plazo. Lejos de exigir soluciones

instantáneas, la ciudadanía entiende que recuperar la seguridad perdida es una tarea que requiere

tiempo, decisión política y continuidad en las acciones. Durante años el país observó cómo bandas

criminales se fortalecían, cómo las fronteras se volvían más vulnerables y cómo sectores

completos de nuestras ciudades comenzaban a convivir con niveles de violencia antes

desconocidos. Pensar que una situación construida durante años puede revertirse en semanas no

sería realista. Por eso, la encuesta también refleja madurez ciudadana.

Los encuestados identifican como prioridades recuperar el control de calles y barrios, fortalecer la protección de las

fronteras y combatir al crimen organizado. Son precisamente los ámbitos donde el Estado perdió

terreno y donde hoy existe un consenso creciente respecto de la necesidad de recuperarlo. El

respaldo mayoritario a medidas como el Registro Único de Vándalos o a sanciones más severas

para quienes atenten contra Carabineros, personal de salud o participen en actividades

relacionadas con el narcotráfico demuestra además que existe una demanda transversal por

fortalecer el principio de responsabilidad y el respeto por el orden público. Pero el apoyo ciudadano

nunca es un cheque en blanco.

La confianza que hoy muestran los encuestados debe transformarse en resultados medibles. Menos homicidios, menos narcotráfico en los barrios, mayor control de las fronteras y más tranquilidad para las familias. Esa será la verdadera evaluación que la ciudadanía realizará en los próximos meses. La buena noticia es que parece existir algo que

Chile había perdido hace tiempo: una hoja de ruta clara respecto de cuáles son las prioridades.

Y cuando existe claridad en el diagnóstico y respaldo para avanzar, las posibilidades de éxito

aumentan considerablemente. Hoy la ciudadanía parece decir algo simple pero contundente:

entiende que el problema no se resolverá de un día para otro, pero valora que finalmente exista

una estrategia para enfrentarlo.

Vamos en la dirección correcta. Ahora corresponde

demostrar, con hechos y resultados, que ese camino conduce efectivamente a un Chile más

seguro para todos.

​

Arturo STORAKER

Presidente UDI Magallanes

