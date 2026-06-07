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7 de junio de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | VAMOS EN LA DIRECCIÓN CORRECTA, PERO LLEGÓ LA HORA DE LOS RESULTADOS

Por: Arturo Storaker.

ARTURO STORAKER

​La seguridad se ha convertido en la principal preocupación de los chilenos. No hay región, comuna
ni barrio que haya quedado ajeno al aumento de la delincuencia, al avance del narcotráfico o a la
creciente sensación de inseguridad que afecta la vida cotidiana de millones de personas. 

Por eso, cualquier señal de avance en esta materia merece ser observada con atención. La reciente
encuesta Descifra entrega una conclusión relevante: existe una mayoría que considera que las
medidas impulsadas por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, avanzan en la dirección
correcta. La mitad de los encuestados evalúa positivamente el plan presentado y una mayoría
reconoce que cuenta con las capacidades necesarias para enfrentar fenómenos tan complejos
como el crimen organizado y el narcotráfico. 

Sin embargo, el dato más importante quizás no sea ese. 

Lo verdaderamente interesante es que los chilenos parecen haber comprendido la magnitud
del desafío. Solo un 4% espera resultados en el corto plazo. Lejos de exigir soluciones
instantáneas, la ciudadanía entiende que recuperar la seguridad perdida es una tarea que requiere
tiempo, decisión política y continuidad en las acciones. Durante años el país observó cómo bandas
criminales se fortalecían, cómo las fronteras se volvían más vulnerables y cómo sectores
completos de nuestras ciudades comenzaban a convivir con niveles de violencia antes
desconocidos. Pensar que una situación construida durante años puede revertirse en semanas no
sería realista. Por eso, la encuesta también refleja madurez ciudadana. 

Los encuestados identifican como prioridades recuperar el control de calles y barrios, fortalecer la protección de las
fronteras y combatir al crimen organizado. Son precisamente los ámbitos donde el Estado perdió
terreno y donde hoy existe un consenso creciente respecto de la necesidad de recuperarlo. El
respaldo mayoritario a medidas como el Registro Único de Vándalos o a sanciones más severas
para quienes atenten contra Carabineros, personal de salud o participen en actividades
relacionadas con el narcotráfico demuestra además que existe una demanda transversal por
fortalecer el principio de responsabilidad y el respeto por el orden público. Pero el apoyo ciudadano
nunca es un cheque en blanco. 

La confianza que hoy muestran los encuestados debe transformarse en resultados medibles. Menos homicidios, menos narcotráfico en los barrios, mayor control de las fronteras y más tranquilidad para las familias. Esa será la verdadera evaluación que la ciudadanía realizará en los próximos meses. La buena noticia es que parece existir algo que
Chile había perdido hace tiempo: una hoja de ruta clara respecto de cuáles son las prioridades. 

Y cuando existe claridad en el diagnóstico y respaldo para avanzar, las posibilidades de éxito
aumentan considerablemente. Hoy la ciudadanía parece decir algo simple pero contundente:
entiende que el problema no se resolverá de un día para otro, pero valora que finalmente exista
una estrategia para enfrentarlo. 

Vamos en la dirección correcta. Ahora corresponde
demostrar, con hechos y resultados, que ese camino conduce efectivamente a un Chile más
seguro para todos.


Arturo STORAKER
Presidente UDI Magallanes

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COLUMNA DE OPINIÓN | MAGALLANES: UNA OFERTA TURÍSTICA DE CLASE MUNDIAL

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