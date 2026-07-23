ASSKHA SUMATHRA LLEGA A PUNTA ARENAS CON SU ACLAMADO ESPECTÁCULO "LO QUE NO SE VIO EN VIÑA"

El humor sin censura, la elegancia y la chispa desbordante de Asskha Sumathra aterrizan oficialmente en la capital regional de Magallanes. La reconocida artista y figura del transformismo nacional se presentará el próximo 31 de octubre en el Salón de Eventos del Casino Dreams de Punta Arenas, con su exitoso show unipersonal "Lo que no se vio en Viña".

En una jornada que promete risas de principio a fin, Asskha desmenuzará con su particular estilo todo el "detrás de escena", los secretos, anécdotas y entretelones de lo que significa enfrentar el ecosistema del Festival de Viña del Mar y los medios de comunicación en Chile, mezclado con historias de la vida cotidiana y una interacción directa con el público.

Un fenómeno del humor y la cultura pop

Con años de trayectoria en el circuito del entretenimiento y un crecimiento exponencial en redes sociales gracias a su carisma y rapidez mental, Asskha Sumathra se ha consolidado como una de las referentes más queridas del circuito del stand-up y el transformismo chileno. Su espectáculo no solo promete comedia de alto calibre, sino también un despliegue de glamour, vestuario y una complicidad única con la audiencia magallánica.

"La gente de Punta Arenas sabe disfrutar del buen humor y de las noches de fiesta. Con 'Lo que no se vio en Viña' llevamos una rutina renovada, fresca, donde no nos guardamos nada. Prometo que van a reírse de principio a fin", destaca la artista sobre su esperada visita a la región.

Información del Evento:

Fecha: Viernes 31 de octubre.

Viernes 31 de octubre. Lugar: Salón de Eventos, Casino Dreams de Punta Arenas.

Salón de Eventos, Casino Dreams de Punta Arenas. Hora: 21:00 horas

21:00 horas Venta de Entradas: Disponibles a través de Ticketmaster



