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21 de julio de 2026

CORMAG RECIBE DISTINCIÓN POR SU COMPROMISO CON LA PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA NIÑEZ EN EL TURISMO

​La Corporación recibió de SERNATUR el Sello ESNNA-VT (Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo), reconocimiento que acredita la implementación de acciones orientadas a prevenir este tipo de delito en el ámbito turístico, tras la capacitación de todo su equipo de trabajo.

ESNNA

En una ceremonia realizada en Casino Dreams Punta Arenas, la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) recibió el Sello ESNNA-VT. Esta distinción, otorgada por SERNATUR, reconoce el compromiso de instituciones y empresas con la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en el contexto de viajes y turismo.

 
La obtención de esta certificación se vincula directamente con la labor que CORMAG realiza en el área, como uno de sus ejes de desarrollo regional, especialmente mediante el impulso al turismo MICE y la articulación de actores para fortalecer a Magallanes como destino competitivo. Como parte de este proceso, la totalidad del equipo de la corporación completó una capacitación impartida por el servicio, en alianza con la PDI, orientada a promover protocolos de actuación y denuncia frente a señales de alerta.

 
El reconocimiento fue entregado a la gerenta general de CORMAG, Yenny Oyarzo, por parte de la directora regional (s) de SERNATUR, Sandra Mansilla, junto a la presidenta de la Asociación de Ejecutivas y Empresarias de Turismo de Magallanes (ASEET), Mariannela Mella, en un acto que reunió a representantes de diversas empresas y organizaciones socias de CORMAG, ligadas al sector turístico.

 
"Nuestro próximo foco es poder sensibilizar a nuestros 40 socios en esta materia, porque entendemos que la prevención debe involucrar a toda la cadena de valor del turismo. Esto no solo tiene relación con la hotelería, sino también con el transporte, la gastronomía, los servicios de guiado y todos quienes forman parte de la actividad turística", explicó la gerenta de CORMAG.

 
Por su parte, la directora regional (s) de SERNATUR indicó que "en nuestra región, actualmente contamos con 34 adhesiones desde el inicio de esta campaña, una cifra que aún es baja considerando que existen más de 3 mil prestadores de servicios turísticos registrados. Por eso es tan importante que CORMAG se haya sumado a este sello, porque además cuenta con socios del ámbito privado que pueden transformarse en aliados estratégicos para fortalecer la prevención".
En esa misma línea, la presidenta de ASEET Magallanes declaró que “marcamos un hito, junto a CORMAG y sus socios, en proteger la región en que nuestro turismo sea responsable y comprometido con la protección de nuestras niñeces en Magallanes”.

 
CORMAG Y SUS SOCIOS AVANZAN EN LA HOJA DE RUTA DEL TURISMO MICE

 
Tras la entrega del sello, CORMAG y sus socios del sector turístico participaron en una sesión de trabajo en la que analizaron desafíos, identificaron oportunidades y definieron acciones para avanzar en el desarrollo del turismo MICE en Magallanes, estableciendo los lineamientos para la conformación de un MICE Bureau regional, iniciativa que busca fortalecer la articulación público-privada y posicionar a la región como un destino competitivo para la realización de reuniones, viajes de incentivo, congresos, exposiciones y eventos deportivos.

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