LA SERENA EXPORTA SU MODELO DE TURISMO DE REUNIONES A MAGALLANES

La Serena continúa consolidándose como un referente nacional en turismo de reuniones. Invitado por la Corporación de Magallanes (CORMAG), el Convention Bureau de la Municipalidad de La Serena participó como expositor principal en el Seminario de Turismo MICE realizado en Punta Arenas, instancia que reunió a más de 150 representantes del sector público y privado interesados en impulsar este segmento en la zona austral.

Ana Bahamondes, profesional del área perteneciente al Departamento de Turismo, compartió la experiencia de la comuna en la creación y desarrollo de este organismo técnico municipal, destacando cómo el turismo de reuniones se ha convertido en una herramienta estratégica para atraer visitantes durante todo el año y reducir la estacionalidad propia de los destinos turísticos.

“Para nosotros es un orgullo que el modelo de La Serena sea visto como un referente a nivel país. Compartir nuestra experiencia demuestra que la asociatividad y la gestión municipal enfocada en el turismo MICE son claves para generar desarrollo económico sostenible en los territorios”, destacó Bahamondes.

En tal sentido, David Videla, jefe del Departamento de Turismo municipal, señaló que “visibilizar el trabajo que hemos impulsado desde La Serena nos permite seguir posicionando a la comuna como referente del turismo MICE en el norte de Chile. Además, somos uno de los dos Convention Bureau públicos que existen en el país, lo que da cuenta de una apuesta municipal innovadora para combatir la estacionalidad y fortalecer el desarrollo turístico durante todo el año”.

El seminario contó además con la participación de destacados expertos nacionales, entre ellos representantes de SERNATUR, Meet in Chile y Santiago MICE Bureau, además de líderes locales vinculados al desarrollo turístico de la Patagonia.

Con esta participación, La Serena reafirma el éxito de su Convention Bureau y fortalece su posicionamiento como un aliado estratégico para otros destinos del país que buscan potenciar el turismo de reuniones como motor de crecimiento y desarrollo económico.

Fuente: laserenaonline.cl