Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

25 de junio de 2026

LA SERENA EXPORTA SU MODELO DE TURISMO DE REUNIONES A MAGALLANES

El Convention Bureau municipal fue invitado a exponer su experiencia en Punta Arenas, posicionando a la comuna como referente nacional en turismo MICE y desestacionalización turística.

serenamagallanesturismo

La Serena continúa consolidándose como un referente nacional en turismo de reuniones. Invitado por la Corporación de Magallanes (CORMAG), el Convention Bureau de la Municipalidad de La Serena participó como expositor principal en el Seminario de Turismo MICE realizado en Punta Arenas, instancia que reunió a más de 150 representantes del sector público y privado interesados en impulsar este segmento en la zona austral.

Ana Bahamondes, profesional del área perteneciente al Departamento de Turismo, compartió la experiencia de la comuna en la creación y desarrollo de este organismo técnico municipal, destacando cómo el turismo de reuniones se ha convertido en una herramienta estratégica para atraer visitantes durante todo el año y reducir la estacionalidad propia de los destinos turísticos.

“Para nosotros es un orgullo que el modelo de La Serena sea visto como un referente a nivel país. Compartir nuestra experiencia demuestra que la asociatividad y la gestión municipal enfocada en el turismo MICE son claves para generar desarrollo económico sostenible en los territorios”, destacó Bahamondes.

En tal sentido, David Videla, jefe del Departamento de Turismo municipal, señaló que “visibilizar el trabajo que hemos impulsado desde La Serena nos permite seguir posicionando a la comuna como referente del turismo MICE en el norte de Chile. Además, somos uno de los dos Convention Bureau públicos que existen en el país, lo que da cuenta de una apuesta municipal innovadora para combatir la estacionalidad y fortalecer el desarrollo turístico durante todo el año”.

El seminario contó además con la participación de destacados expertos nacionales, entre ellos representantes de SERNATUR, Meet in Chile y Santiago MICE Bureau, además de líderes locales vinculados al desarrollo turístico de la Patagonia.

Con esta participación, La Serena reafirma el éxito de su Convention Bureau y fortalece su posicionamiento como un aliado estratégico para otros destinos del país que buscan potenciar el turismo de reuniones como motor de crecimiento y desarrollo económico.

Fuente: laserenaonline.cl 

ISLseguroescolar

ISL MAGALLANES FORTALECE DIFUSIÓN DEL SEGURO ESCOLAR CON CHARLAS DIRIGIDAS A COMUNIDADES EDUCATIVAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

INVESTIGAN MUERTE DE MUJER QUE HABÍA SIDO MADRE HACE POCOS DÍAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Por instrucción de la Fiscalía de Punta Arenas, personal especializado realizó peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso.

Por instrucción de la Fiscalía de Punta Arenas, personal especializado realizó peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso.

mujerfallecidapuq24062026
nuestrospodcast
colectivos

COLECTIVOS DE PUNTA ARENAS SUBIRÁN TARIFA DIURNA A $900 DESDE EL 23 DE JULIO

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
serenamagallanesturismo

LA SERENA EXPORTA SU MODELO DE TURISMO DE REUNIONES A MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CHAPUZÓN 2026 (3)

CHAPUZÓN DEL ESTRECHO ALISTA ENTREGA DE KITS PARA PARTICIPANTES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cgarciacastillo

TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MAGALLANES: “LA MIGRACIÓN HACIA OTRAS ENERGÍAS ES TAMBIÉN ESTRATÉGICA Y GEOPOLÍTICA”, SEÑALA PRESIDENTE DEL FESIT CHRISTIAN GARCÍA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250