INSUCO INICIÓ LAS CELEBRACIONES DE SU 90 ANIVERSARIO CON EXITOSO TORNEO ESCOLAR DE DEBATE

Con motivo de las celebraciones por su 90 aniversario, el Instituto Superior de Comercio José Menéndez (INSUCO) de Punta Arenas fue el escenario del TEDI (Torneo Escolar de Debate del INSUCO), una competencia que reunió a estudiantes de 7° y 8° año básico de distintos establecimientos de la región.



La actividad se desarrolló el sábado 1 de agosto, entre las 10:00 y las 16:00 horas, en las dependencias del propio establecimiento. Participaron equipos provenientes del INSUCO, el Liceo Juan Bautista Contardi, el Colegio Charles Darwin, el Colegio Luterano y la Escuela Capitán Juan Ladrillero, este último proveniente de Puerto Natales, lo que dio un carácter regional a la competencia.



En total, ocho equipos disputaron cuatro rondas bajo el formato WSDC, que exige una preparación rigurosa y habilidades avanzadas de argumentación y oratoria. Las temáticas abordadas durante la jornada fueron variadas y desafiantes, tocando áreas como educación, tecnología, relaciones sociales y cultura de masas, lo que permitió a los jóvenes debatir sobre asuntos relevantes para su realidad cotidiana.



El torneo contó además con la participación de 12 estudiantes de enseñanza media que cumplieron el rol de jueces, una experiencia que, según destacaron los organizadores, contribuye a su formación como polemistas y fortalece su capacidad de análisis crítico.



La jornada finalizó con la definición de dos equipos finalistas: representativos del Liceo Juan Bautista Contardi y del Colegio Charles Darwin, quienes disputarán la gran final este viernes 7. La comunidad educativa del INSUCO valoró el nivel de los debates y la entusiasta participación de los estudiantes, reafirmando el compromiso del establecimiento con la formación integral de sus alumnos.



El TEDI da el "puntapié inicial" al programa de aniversario del INSUCO, demostrando que el debate escolar sigue ganando terreno en la región como una herramienta poderosa para el desarrollo del pensamiento crítico y la convivencia democrática.

