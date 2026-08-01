MUNICIPIO HA ESPARCIDO CERCA DE 100 TONELADAS DE SAL EN LA ÚLTIMA SEMANA POR BAJAS TEMPERATURAS EN PUNTA ARENAS

Cerca de 100 toneladas de sal ha esparcido la Municipalidad de Punta Arenas durante los últimos siete días para mitigar los efectos de las bajas temperaturas y la formación de hielo en calles y caminos de la comuna. Las labores son ejecutadas por la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, que mantiene operativos permanentes en la ciudad y sectores periurbanos.

El alcalde Claudio Radonich informó que actualmente tres máquinas trabajan de manera simultánea en distintos puntos de la comuna, junto a camiones, camionetas saleras y cuadrillas que operan en turnos durante las 24 horas. Además del esparcimiento de sal, los equipos realizan despeje de hielo y reparación de caminos afectados por las condiciones climáticas.

La directora de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, Sonia Vargas, explicó que las variaciones de temperatura registradas durante julio han favorecido la formación de escarcha, especialmente en los sectores periurbanos, lo que ha dificultado las labores. No obstante, aseguró que los trabajos continuarán durante el fin de semana para responder a las condiciones previstas.

De acuerdo con el pronóstico, tanto el sábado como el domingo se esperan temperaturas entre los -2 °C y los 3 °C, además de presencia de escarcha y probables chubascos débiles de aguanieve. El municipio informó que mantendrá los operativos mientras persistan estas condiciones y que, a la fecha, ya se han utilizado más de 400 toneladas de sal durante la temporada invernal, gestionando la adquisición de otras 300 toneladas para mantener el abastecimiento.