INDIGNACIÓN EN PUERTO WILLIAMS POR VANDALIZACIÓN DEL MURO DE ACCESO A LA CIUDAD

Profunda molestia e indignación provocó en Puerto Williams la destrucción del muro de acceso a la ciudad, uno de los espacios públicos que forman parte del proceso de recuperación y embellecimiento urbano impulsado por la Municipalidad de Cabo de Hornos durante los últimos años.

El hecho fue ampliamente rechazado por vecinos, quienes lamentaron que una obra pensada para dar la bienvenida a residentes y visitantes de la ciudad más austral del mundo haya sido blanco de actos vandálicos.

Desde el municipio recordaron que en los últimos años se ha desarrollado un importante plan de recuperación de espacios públicos, incorporando nuevas plazas, áreas verdes, pasarelas, miradores y diversos puntos de encuentro para que las familias puedan disfrutar de la comuna y, al mismo tiempo, fortalecer la imagen de Puerto Williams como un destino turístico único en el país.

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, condenó lo ocurrido y señaló que estos hechos afectan el esfuerzo realizado por toda la comunidad para construir una ciudad más amable y acogedora.

"Hoy contamos con cámaras que nos permiten ver quién ha destruido este espacio público, pero hacemos un llamado a la comunidad a denunciar. Puerto Williams no se puede estar destruyendo por este tipo de acciones. Esta inversión está hecha para hermosear nuestra comuna y hacemos el llamado a la denuncia. No queremos que Williams se destruya, queremos que siga creciendo", afirmó el jefe comunal.

Desde la Municipalidad hicieron un llamado a proteger la infraestructura pública, recordando que cada una de estas inversiones pertenece a todos los habitantes de la comuna y busca mejorar la calidad de vida de quienes viven en Puerto Williams, además de ofrecer una mejor experiencia a los miles de visitantes que cada año llegan hasta la capital de Cabo de Hornos.



