EDELMAG ENTREGA ROPA DE INVIERNO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PADRE HURTADO

Como parte de su compromiso con la comunidad, EDELMAG se sumó a la "Campaña de Invierno" impulsada por la escuela Padre Alberto Hurtado, destinada a brindar abrigo a estudiantes durante la temporada de bajas temperaturas.

En este contexto, la empresa realizó la entrega de calcetines, guantes y gorros que serán distribuidos entre los alumnos del colegio, contribuyendo a que enfrenten de mejor manera las condiciones climáticas propias del invierno.



“Estamos muy felices porque esto ayudará mucho a nuestros estudiantes. Esta es la escuela que tiene la masa estudiantil más vulnerable de la ciudad, así que estamos muy contentos por el aporte que les dará abrigo a los niños” destacó Daniela Cárcamo, jefe técnico del establecimiento.



Asimismo, agregó que “nuestros alumnos siempre tienen alguna necesidad y agradecemos estos gestos porque va en directo beneficio de ellos y hace que el colegio sea un espacio más amable y acogedor”.



De esta manera, la compañía se acerca a la comunidad mediante acciones concretas que aporten al bienestar de niños, niñas y sus familias, y fortaleciendo el vínculo de colaboración con los establecimientos educacionales de la región.

“Esta ayuda busca apoyar a las familias y reforzar el trabajo que desarrolla la escuela para promover el bienestar de sus alumnos, asegurando que cuenten con implementos básicos para asistir a clases de manera más cómoda y protegida, sobre todo en época invernal” declaró Andrea González, jefa de Asuntos Administrativos de EDELMAG.



A través de este tipo de iniciativas, la empresa busca seguir fortaleciendo los vínculos con organizaciones e instituciones locales, aportando al desarrollo de una comunidad educativa más solidaria.



