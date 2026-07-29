Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

29 de julio de 2026

EDELMAG ENTREGA ROPA DE INVIERNO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PADRE HURTADO

A través de este tipo de iniciativas, la empresa busca seguir fortaleciendo los vínculos con organizaciones e instituciones locales, aportando al desarrollo de una comunidad educativa más solidaria.

edelmagropainvierno

Como parte de su compromiso con la comunidad, EDELMAG se sumó a la "Campaña de Invierno" impulsada por la escuela Padre Alberto Hurtado, destinada a brindar abrigo a estudiantes durante la temporada de bajas temperaturas.
En este contexto, la empresa realizó la entrega de calcetines, guantes y gorros que serán distribuidos entre los alumnos del colegio, contribuyendo a que enfrenten de mejor manera las condiciones climáticas propias del invierno.

 
“Estamos muy felices porque esto ayudará mucho a nuestros estudiantes. Esta es la escuela que tiene la masa estudiantil más vulnerable de la ciudad, así que estamos muy contentos por el aporte que les dará abrigo a los niños” destacó Daniela Cárcamo, jefe técnico del establecimiento.

 
Asimismo, agregó que “nuestros alumnos siempre tienen alguna necesidad y agradecemos estos gestos porque va en directo beneficio de ellos y hace que el colegio sea un espacio más amable y acogedor”.

 
De esta manera, la compañía se acerca a la comunidad mediante acciones concretas que aporten al bienestar de niños, niñas y sus familias, y fortaleciendo el vínculo de colaboración con los establecimientos educacionales de la región.
“Esta ayuda busca apoyar a las familias y reforzar el trabajo que desarrolla la escuela para promover el bienestar de sus alumnos, asegurando que cuenten con implementos básicos para asistir a clases de manera más cómoda y protegida, sobre todo en época invernal” declaró Andrea González, jefa de Asuntos Administrativos de EDELMAG.

 
A través de este tipo de iniciativas, la empresa busca seguir fortaleciendo los vínculos con organizaciones e instituciones locales, aportando al desarrollo de una comunidad educativa más solidaria.

jonathan-guerrero-1-e1785269007878-1200x740

NACIÓ EN PUNTA ARENAS, JUEGA EN INDEPENDIENTE Y AHORA SORPRENDE CON DOBLETE POR LA ROJA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

EXSEREMI DE SALUD DE MAGALLANES QUEDA CON ARRAIGO NACIONAL TRAS SER FORMALIZADO POR VIOLACIÓN

Leer Más

Las medidas cautelares fueron decretadas durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, después de que su detención se mantuviera ampliada mientras el Ministerio Público completaba diligencias y peritajes.

Las medidas cautelares fueron decretadas durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, después de que su detención se mantuviera ampliada mientras el Ministerio Público completaba diligencias y peritajes.

JG 28 de julio
nuestrospodcast
enapmagallanes

ENAP INGRESA DIA PARA CONSTRUIR NUEVAS LÍNEAS DE FLUJO DE GAS EN MAGALLANES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
edelmagropainvierno

EDELMAG ENTREGA ROPA DE INVIERNO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PADRE HURTADO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
haciendapescachile

SEREMI DE HACIENDA IMPULSA VISITA EDUCATIVA PARA ACERCAR A ESTUDIANTES A LA ECONOMÍA PRODUCTIVA DE MAGALLANES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
PUQ-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Seminario CCAMLR 6

ARMADA DE CHILE DESTACÓ SU ROL ACTIVO EN LA CONSERVACIÓN DEL OCÉANO AUSTRAL EN CONFERENCIA SOBRE LA CCAMLR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250