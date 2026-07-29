29 de julio de 2026
EDELMAG ENTREGA ROPA DE INVIERNO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PADRE HURTADO
A través de este tipo de iniciativas, la empresa busca seguir fortaleciendo los vínculos con organizaciones e instituciones locales, aportando al desarrollo de una comunidad educativa más solidaria.
Como parte de su compromiso con la comunidad, EDELMAG se sumó a la "Campaña de Invierno" impulsada por la escuela Padre Alberto Hurtado, destinada a brindar abrigo a estudiantes durante la temporada de bajas temperaturas.
En este contexto, la empresa realizó la entrega de calcetines, guantes y gorros que serán distribuidos entre los alumnos del colegio, contribuyendo a que enfrenten de mejor manera las condiciones climáticas propias del invierno.
“Estamos muy felices porque esto ayudará mucho a nuestros estudiantes. Esta es la escuela que tiene la masa estudiantil más vulnerable de la ciudad, así que estamos muy contentos por el aporte que les dará abrigo a los niños” destacó Daniela Cárcamo, jefe técnico del establecimiento.
Asimismo, agregó que “nuestros alumnos siempre tienen alguna necesidad y agradecemos estos gestos porque va en directo beneficio de ellos y hace que el colegio sea un espacio más amable y acogedor”.
De esta manera, la compañía se acerca a la comunidad mediante acciones concretas que aporten al bienestar de niños, niñas y sus familias, y fortaleciendo el vínculo de colaboración con los establecimientos educacionales de la región.
“Esta ayuda busca apoyar a las familias y reforzar el trabajo que desarrolla la escuela para promover el bienestar de sus alumnos, asegurando que cuenten con implementos básicos para asistir a clases de manera más cómoda y protegida, sobre todo en época invernal” declaró Andrea González, jefa de Asuntos Administrativos de EDELMAG.
A través de este tipo de iniciativas, la empresa busca seguir fortaleciendo los vínculos con organizaciones e instituciones locales, aportando al desarrollo de una comunidad educativa más solidaria.
Las medidas cautelares fueron decretadas durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, después de que su detención se mantuviera ampliada mientras el Ministerio Público completaba diligencias y peritajes.
Las medidas cautelares fueron decretadas durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, después de que su detención se mantuviera ampliada mientras el Ministerio Público completaba diligencias y peritajes.