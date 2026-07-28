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28 de julio de 2026

PDI PUNTA ARENAS DETUVO A UN HOMBRE INVESTIGADO POR DELITOS DE ESTAFA

Este martes, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Fue condenado y, además, formalizado por otros delitos de estafa.

pdipuq

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) Punta Arenas se encontraban investigando a un hombre por delitos de estafa y otras defraudaciones, ocurridos este año y también el 2022, los que fueron denunciados en la PDI.

Como resultado de las investigaciones realizadas por los detectives, en coordinación con la Fiscalía Local de Punta Arenas, este martes fue detenido el sujeto, chileno de 41 años, quien mantenía dos órdenes vigentes por los delitos señalados.

Al respecto, el Subprefecto Francisco Garrido, jefe de la BRIDEC Punta Arenas, indicó que “el modus operandi del imputado consistía en acordar con particulares la realización de trabajos eléctricos en sus inmuebles, solicitar el pago por adelantado y posteriormente, no ejecutar los servicios comprometidos. Luego, dejaba de responder los llamados de las víctimas y no efectuaba la devolución del dinero”.

Este martes, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Fue condenado y, además, formalizado por otros delitos de estafa.


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