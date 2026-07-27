COORDINACIÓN REGIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL SERPAT RESCATÓ EN TALLER EXPERIENCIAS DE VIDA DE PERSONAS MAYORES

Alrededor de 30 residentes de Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT) de Punta Arenas finalizaron con éxito un Taller de Lectoescritura enfocado en el rescate de sus memorias y vivencias. La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat).

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La ceremonia de clausura y entrega de certificados de participación contó con la presencia del director regional del Serpat, Pablo Quercia; la encargada regional de los programas de Envejecimiento Activo, y Formación y Participación de Personas Mayores del SENAMA, Caroline Sandoval, y el coordinador regional de Bibliotecas Públicas del Serpat, Bruno Sepúlveda, junto a integrantes de su equipo, entre quienes destacó el reconocido escritor magallánico y funcionario de dicha repartición, Juan Magal, quien guió las sesiones destinadas a promover la expresión de recuerdos y la estimulación cognitiva.





La convocatoria congregó a la mayor parte de los integrantes del taller, quienes compartieron con emoción momentos de las sesiones en que contaron episodios de sus vidas y agradecieron especialmente el aporte, conocimientos, humor y apoyo del relator. La actividad se realizó durante un mes los días martes y viernes (un día en cada CVT) en encuentros de dos horas con una metodología de conversación en la que fueron surgiendo historias completas y de diferente tono: trágicas, humorísticas, anécdotas y recuerdos.

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Respecto del proceso creativo, Juan Magal expresó que "a través de sus relatos, las personas mayores actúan como un puente vivo con el pasado, resguardando la identidad regional. Estas instancias son fundamentales para conectar con sus emociones, combatir el aislamiento y demostrar que la capacidad de crear y aprender no tiene edad; por ello, yo quise participar también con mis historias, logrando una comunicación y complicidad que quedaron plasmadas en los escritos". Parte de los frutos de este taller serán presentados en la convocatoria 2026 del concurso de cuentos breves "Magallanes en 100 palabras" y en el "XII Concurso Literario Autobiográfico de Personas Mayores 2026" organizado por SENAMA.





Por su parte, la representante de SENAMA, Caroline Sandoval, agradeció el compromiso de los equipos técnicos y subrayó que esta colaboración interinstitucional es clave para continuar generando espacios de participación cultural que vayan en directo beneficio de la comunidad.

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Finalmente, el director regional del Serpat, Pablo Quercia, destacó "el entusiasmo y participación constante de este grupo de personas que ha compartido recuerdos, emociones y vivencias para construir relatos, que no solo participarán en concursos literarios, sino que constituyen parte importante de nuestra memoria colectiva".