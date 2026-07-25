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25 de julio de 2026

COLEGIO PIERRE FAURE REALIZÓ MISA EN HOMENAJE A SU FUNDADOR BERNARDO VERA JARAQUEMADA

La comunidad educativa recordó el legado del fundador del establecimiento en una ceremonia eucarística realizada con motivo del tercer aniversario de su fallecimiento.

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La comunidad del Colegio Pierre Faure de Punta Arenas realizó una misa en homenaje a su fundador, exdirector y sostenedor, Bernardo Vera Jaraquemada, al cumplirse el tercer aniversario de su fallecimiento. La ceremonia reunió a estudiantes, docentes, funcionarios, familiares y amistades, quienes recordaron su legado en las dependencias del establecimiento.

La eucaristía fue presidida por el párroco de Fátima, Patricio Barría, quien durante su homilía reflexionó sobre el compromiso con la enseñanza, el rol de los educadores en la formación de las personas y la importancia de la dimensión espiritual en los proyectos de vida. La ceremonia también incluyó referencias a la Educación Personalizada y Comunitaria, modelo pedagógico que forma parte del sello del colegio.

Posteriormente, la actual sostenedora del establecimiento e hija del fundador, Paula Vera Szigethi, compartió una reflexión sobre algunos de los intereses que marcaron la vida de Bernardo Vera Jaraquemada, entre ellos el senderismo, la exploración y el valor de compartir con familiares, amigos y estudiantes como parte de su forma de enseñar y construir comunidad.

La ceremonia contó además con la participación del coro de estudiantes del colegio, dirigido por la profesora y orientadora Verónica Yáñez. Como cierre de la jornada, las estudiantes Dafne Pacheco y Ailyn Aburto interpretaron la canción "Recuérdame", poniendo término a una actividad conmemorativa organizada por la comunidad educativa.

MISA

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