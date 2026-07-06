HOMENAJE A SUBOFICIALES MAYORES DE GENDARMERÍA DESTACA TRAYECTORIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO

Cada 4 de julio, Gendarmería de Chile conmemora el Día del Suboficial Mayor, fecha instaurada oficialmente en 1984 para reconocer a quienes alcanzan el grado jerárquico más alto de la planta de Suboficiales y Gendarmes, tras una extensa carrera de servicio público.





En Magallanes, 25 suboficiales mayores pertenecientes a distintas unidades penales y especiales fueron homenajeados por su trayectoria, liderazgo y compromiso institucional, transformándose en referentes para las nuevas generaciones de gendarmes.

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La jornada contempló diversas actividades especialmente organizadas para los homenajeados, entre ellas una capacitación previsional orientada a quienes se aproximan al término de su vida laboral activa en la institución. Alcanzar este grado implica recorrer la totalidad de la carrera funcionaria, proceso que habitualmente demanda entre 25 y 28 años de servicio.

El acto central se llevó a cabo en el auditorio del Ministerio de Obras Públicas en Punta Arenas y contó con la presencia del seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, además de representantes de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile. La participación de suboficiales mayores de estas instituciones marcó un hecho inédito para la región, quienes entregaron un saludo y reconocimiento a sus pares de Gendarmería.

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Durante la ceremonia también se destacó el respaldo permanente de las familias, cuyo apoyo resulta fundamental para el desarrollo de una labor que exige probidad, vocación, responsabilidad y un fuerte compromiso con la seguridad pública y la reinserción social.

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El director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, valoró el aporte de quienes han llegado a la cúspide de su carrera institucional: "Hoy agradecemos el legado que han construido a lo largo de décadas de servicio. Nos han enseñado con el ejemplo que el liderazgo se ejerce con humildad, que la experiencia adquiere verdadero valor cuando se comparte y que la autoridad se fortalece cuando inspira confianza y respeto".

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Como parte del homenaje, cada suboficial mayor recibió el Torreón Institucional, símbolo que representa el mando, la experiencia, la vocación pública y el compromiso con una misión fundamental para el país: la custodia penitenciaria y la reinserción social de las personas privadas de libertad.

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La conmemoración forma parte de las actividades institucionales destinadas a relevar el aporte de los funcionarios y funcionarias que, tras décadas de servicio, alcanzan el máximo grado de la planta de Suboficiales y Gendarmes, contribuyendo al fortalecimiento de Gendarmería de Chile y al cumplimiento de su misión institucional. La fecha busca reconocer públicamente la trayectoria y liderazgo de quienes llegan a esta jerarquía.



