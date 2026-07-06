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6 de julio de 2026

HOMENAJE A SUBOFICIALES MAYORES DE GENDARMERÍA DESTACA TRAYECTORIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO

En Magallanes, veinticinco funcionarios y funcionarias del grado más alto de la planta de Suboficiales y Gendarmes fueron homenajeados en una jornada marcada por el reconocimiento institucional, el acompañamiento de sus familias y la participación de representantes de otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Soboficiales mayores con director regional
Cada 4 de julio, Gendarmería de Chile conmemora el Día del Suboficial Mayor, fecha instaurada oficialmente en 1984 para reconocer a quienes alcanzan el grado jerárquico más alto de la planta de Suboficiales y Gendarmes, tras una extensa carrera de servicio público.

En Magallanes, 25 suboficiales mayores pertenecientes a distintas unidades penales y especiales fueron homenajeados por su trayectoria, liderazgo y compromiso institucional, transformándose en referentes para las nuevas generaciones de gendarmes.

La jornada contempló diversas actividades especialmente organizadas para los homenajeados, entre ellas una capacitación previsional orientada a quienes se aproximan al término de su vida laboral activa en la institución. Alcanzar este grado implica recorrer la totalidad de la carrera funcionaria, proceso que habitualmente demanda entre 25 y 28 años de servicio.
El acto central se llevó a cabo en el auditorio del Ministerio de Obras Públicas en Punta Arenas y contó con la presencia del seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, además de representantes de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile. La participación de suboficiales mayores de estas instituciones marcó un hecho inédito para la región, quienes entregaron un saludo y reconocimiento a sus pares de Gendarmería.

Durante la ceremonia también se destacó el respaldo permanente de las familias, cuyo apoyo resulta fundamental para el desarrollo de una labor que exige probidad, vocación, responsabilidad y un fuerte compromiso con la seguridad pública y la reinserción social.

El director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, valoró el aporte de quienes han llegado a la cúspide de su carrera institucional: "Hoy agradecemos el legado que han construido a lo largo de décadas de servicio. Nos han enseñado con el ejemplo que el liderazgo se ejerce con humildad, que la experiencia adquiere verdadero valor cuando se comparte y que la autoridad se fortalece cuando inspira confianza y respeto".

Como parte del homenaje, cada suboficial mayor recibió el Torreón Institucional, símbolo que representa el mando, la experiencia, la vocación pública y el compromiso con una misión fundamental para el país: la custodia penitenciaria y la reinserción social de las personas privadas de libertad.

La conmemoración forma parte de las actividades institucionales destinadas a relevar el aporte de los funcionarios y funcionarias que, tras décadas de servicio, alcanzan el máximo grado de la planta de Suboficiales y Gendarmes, contribuyendo al fortalecimiento de Gendarmería de Chile y al cumplimiento de su misión institucional. La fecha busca reconocer públicamente la trayectoria y liderazgo de quienes llegan a esta jerarquía.


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