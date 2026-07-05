RECONSTRUCCIÓN ABDOMINAL TRAS UNA BAJA DE PESO AUMENTA 281% EN INTERCLÍNICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

La reconstrucción abdominal ha adquirido mayor relevancia como parte del proceso de recuperación de personas que han experimentado una importante pérdida de peso. Según datos de Interclínica, este tipo de procedimientos aumentó un 281% durante el último año, en un contexto marcado por el incremento de las cirugías bariátricas y la incorporación del Bono PAD de Fonasa para reconstrucción de pared abdominal.

De acuerdo con el grupo de salud, el beneficio permite que afiliados de Fonasa que cumplen determinados requisitos clínicos accedan a la cirugía en prestadores privados en convenio, con un copago conocido y cobertura definida. Entre las condiciones se considera un índice de masa corporal (IMC) superior a 30 —o mayor a 25 en pacientes entre 55 y 65 años—, además de un pliegue abdominal que cuelgue al menos cinco centímetros por debajo del pliegue inguinal.

El doctor Enrique Donoso, director médico de Los Carrera Interclínica, explicó que la abdominoplastía no solo tiene un objetivo estético, sino también reconstructivo. Según indicó, el exceso de piel tras una importante baja de peso puede provocar irritaciones crónicas, dificultades para la higiene, limitaciones para realizar actividad física e incluso alteraciones en la postura, por lo que la intervención busca mejorar la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes.

Desde el ámbito psicológico, la doctora Patricia Canales, psicóloga bariátrica de Cordillera Interclínica, señaló que la reconstrucción abdominal también puede contribuir al proceso de adaptación a la nueva imagen corporal. No obstante, enfatizó que no todas las personas son candidatas para esta cirugía y que la evaluación médica, la estabilidad del peso y el acompañamiento profesional son fundamentales antes y después del procedimiento.





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