COSOC MINDEP MAGALLANES REAFIRMA COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE LOCAL

Con la ejecución de su 2° sesión extraordinaria, el Consejo de la Sociedad Civil de la Actividad Física y el Deporte (COSOC) de la región de Magallanes y la Antártica Chilena informa a la comunidad que, durante estas primeras instancias de trabajo, se han sostenido reuniones junto al Seremi del Deporte, Jacques Roux y el Director Regional del IND, Héctor Serka, iniciando un proceso de colaboración con las autoridades.



El principal objetivo es actuar como un puente entre la comunidad deportiva y las instituciones públicas, recogiendo inquietudes, propuestas y necesidades de clubes, asociaciones, deportistas, entrenadores y dirigentes.



"Como consejo, queremos destacar que este es un espacio abierto, participativo e inclusivo, al servicio de todas las organizaciones deportivas de Magallanes. Estamos disponibles para recibir sus planteamientos y canalizarlos ante las autoridades correspondientes, contribuyendo así al crecimiento y fortalecimiento del deporte regional", señaló Jessica Álvarez, Pdta. del COSOC Mindep Magallanes.



Cabe destacar que los COSOC son un mecanismo de participación ciudadana de funcionamiento permanente que permiten considerar las visiones y opiniones de las organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.



A su vez, el Seremi Jacques Roux destacó esta nueva conformación, y recalcó que: “representan el motor del deporte local", buscando descentralizar decisiones y validar la experiencia territorial de clubes, corporaciones y asociaciones sin fines de lucro. “Desde la seremía seguiremos apoyando su trabajo que va en directo beneficio del deporte regional”, agregó la autoridad.



Integrantes del COSOC



El Consejo de la Sociedad Civil de la Actividad Física y el Deporte está conformado por:



•Jessica Álvarez, Presidenta – Club GRD Magallanes (Gimnasia Rítmica)

•Sebastián Ángel – Brunswick Hockey (Hockey sobre Hielo)

•Lorena Muñoz – Club Deportivo Big Dreams (Futsal Femenino)

•Vanessa González – Club Deportivo Ganbaru (Karate)

•Maykol Schenffeldt – Club de Tenis de Mesa Bajo Cero (Tenis de Mesa)

•Yessica Aguilar – Asociación Deportiva Local de Futsal Femenino Punta Arenas (Futsal Femenino)



Invitación a la comunidad



Se invita a toda la comunidad deportiva a ser parte de este espacio. Inquietudes, propuestas o temas relevantes para el desarrollo del deporte regional, pueden ser dirigidos al correo: [email protected]



