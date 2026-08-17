AGIA MAGALLANES PRESENTA NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2026–2028

La Asociación Gremial de Industriales y Artesanos, AGIA Magallanes, presentó oficialmente a su nueva directiva para el periodo 2026–2028, equipo que tendrá la responsabilidad de continuar fortaleciendo la representación del sector productivo regional y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo económico de la región.



El directorio estará encabezado por César Alderete Herrera, quien asumirá nuevamente la presidencia de la organización. Lo acompañarán Juan Ramón Cárdenas, como vicepresidente; Martha González, como secretaria; y Teresa Celedón, como tesorera.



Como directivos fueron elegidos Fernando Barría, María Angélica Santana y Omar Bardales, mientras que Raúl Aguilar será directivo suplente.



Para el presidente de AGIA Magallanes, este nuevo periodo representa una oportunidad para profundizar el trabajo gremial y enfrentar los principales desafíos que tiene actualmente el sector.



“Tenemos por delante un periodo con importantes desafíos. Queremos seguir fortaleciendo a nuestros asociados, generar mayores espacios de colaboración entre el sector privado y las instituciones públicas, y contribuir a que las empresas y emprendimientos de Magallanes tengan mejores condiciones para crecer y desarrollarse. El objetivo es que AGIA siga siendo una voz activa y representativa”, señaló César Alderete.



Entre las principales líneas de trabajo estará el fortalecimiento de la actividad gremial, la generación de nuevas oportunidades para emprendedores y empresarios, y la promoción de espacios que permitan visibilizar el aporte de la industria, el comercio, los servicios y la artesanía al desarrollo de Magallanes.



Expo Magallanes 2027



Uno de los principales desafíos que tendrá la nueva directiva será la preparación de una nueva versión de Expo Magallanes, tradicional encuentro organizado por AGIA Magallanes, que proyecta su próxima edición para 2027.



Al respecto, César Alderete destacó que la organización ya comienza a mirar hacia la próxima versión del evento, comentando que “la Expo Magallanes 2027 será uno de los grandes hitos de este nuevo periodo. Queremos seguir consolidándola como una plataforma para nuestros empresarios, emprendedores y artesanos, pero también como un espacio de encuentro para toda la comunidad. El desafío es crecer, incorporar nuevas propuestas y seguir posicionando a Magallanes como una región con capacidad productiva, talento e iniciativas que merecen ser conocidas dentro y fuera de nuestro territorio”.



Con esta nueva directiva, AGIA Magallanes inicia oficialmente un nuevo periodo de trabajo, reafirmando su compromiso con sus asociados y con el desarrollo económico y productivo de la zona austral del país.

