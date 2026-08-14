SENADOR KARIM BIANCHI DESTACA AVANCES CONCRETOS TRAS SESIÓN HISTÓRICA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD EN PUNTA ARENAS

El senador por Magallanes, Karim Bianchi Retamales, realizó un positivo balance de la sesión de la Comisión de Seguridad del Senado desarrollada en Punta Arenas, instancia que calificó como histórica por llevar el debate legislativo sobre seguridad fuera de Santiago y centrarlo en las necesidades específicas de la región.

Durante una entrevista concedida la mañana de este viernes al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el parlamentario sostuvo que la visita permitió avanzar en materias concretas, como el control biométrico, el acceso a listas de pasajeros y la futura instalación de una escuela de formación de Carabineros en la región.

Bianchi explicó que uno de los principales objetivos fue anticiparse a las nuevas formas del crimen organizado, evitando que Magallanes se transforme en un corredor para actividades ilícitas internacionales.

"La verdad que ha sido una jornada histórica de poder tener una comisión tan relevante como es la inseguridad. Ha salido todo muy bien, ha llegado personas a exponer, que la verdad son cosas que son muy útiles para nuestra región, para entender no solamente lo que pasa hoy, sino que cómo vamos a enfrentar el crimen organizado de aquí en futuro, qué cosas se pueden mover, porque el crimen se va moviendo y nosotros tenemos que adelantarnos", afirmó.

El senador reconoció que, si bien Magallanes continúa siendo una de las regiones más seguras del país, la realidad ha cambiado en comparación con décadas anteriores.

"Magallanes es una zona hoy día que es segura dentro de todo el contexto nacional, no somos lo que éramos hace 10 o 20 años atrás. Seguramente los jóvenes hoy día no tienen la juventud que tuve yo, que a cualquier hora uno salía a andar en bicicleta libremente, caminaba por las calles. No, ya hay un horario, ya hay mayor resguardo, hay mayor temor. Entonces la idea es poder, con estos temas que estamos abordando, adelantarnos y ver cosas importantes, como por ejemplo cómo evitamos que esto sea un canal para que pase el narcotráfico importante", señaló.

Tráfico de drogas, armas y nuevas modalidades del crimen

En la conversación, Bianchi advirtió que el crimen organizado ha ido modificando sus métodos y manifestó preocupación por fenómenos que anteriormente tenían menor presencia en la zona, como el tráfico de armas y el uso del Estrecho de Magallanes para el transporte internacional de drogas.

Asimismo, sostuvo que delitos aparentemente menores, como el contrabando de cigarrillos, muchas veces están asociados a estructuras criminales mayores.

"El cigarrillo podría no pensarse como un delito mayor, el tráfico de cigarrillos, pero normalmente va asociado a otro tipo de delito. No a ese que tenemos en la venta pequeñita en la casa, sino que a gran escala normalmente es cómo hacen caja hoy día quienes detrás venden droga; entonces es la forma de tener efectivo rápido. Por eso hay que estar atentos a ese tipo de delito."

El parlamentario también alertó sobre el ingreso de armamento desde Argentina y la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado frente a organizaciones criminales.

"Tenemos también la preocupación del tráfico que se está dando de armas desde Argentina. Eso es un tema al que tenemos que adelantarnos. Hoy día el narcotráfico tiene armamento automático de mucho estilo y Carabineros enfrenta el crimen organizado con herramientas que no están a la par. Esa es nuestra realidad."

En ese contexto, indicó que existen antecedentes sobre cargamentos de droga que utilizan el Estrecho de Magallanes con destino a mercados como Australia y Nueva Zelanda, por lo que consideró indispensable fortalecer la cooperación internacional.

Control biométrico y listas de pasajeros avanzan con plazos definidos

Uno de los anuncios más relevantes realizados por el senador fue que la Comisión de Seguridad consiguió acelerar la implementación del control biométrico y del sistema de acceso a listas de pasajeros para quienes ingresan a la región.

Según explicó, ambas iniciativas ya cuentan con financiamiento y permisos administrativos.

"A todo eso le pusimos fecha. El control biométrico necesitaba pasos y autorizaciones que seguir. Ayer ya se aceleró, se votó en concreto logrando fecha para que bajen estos documentos que estaban hoy día demorándose. El hecho de que la comisión sesione es histórico porque hacemos que se le tenga que colocar plazos al tema del control biométrico, al tema del listado de pasajeros."

Más adelante, fue enfático al asegurar que estas medidas estarán operativas antes de finalizar el año.

"Las dos cosas que tú me dices están dentro de este año. Ya no hay excusa. Están los fondos, están los permisos y Magallanes va a tener esas dos herramientas funcionando con la infraestructura que se necesita."

Escuela de formación de Carabineros

Otro de los temas centrales fue el proyecto para instalar una escuela de formación de Carabineros en Magallanes.

Bianchi cuestionó que desde el nivel central se argumente que existe poco interés de los jóvenes magallánicos por ingresar a la institución, señalando que el verdadero problema es el alto costo que implica trasladarse a Santiago para estudiar.

"El gobierno nos dice que no nos interesa más Carabineros en Magallanes formándose porque son pocos los que van a Santiago. Entonces la comisión logró demostrar al gobierno que si van pocos es porque es difícil salir de acá. Salir de Punta Arenas no es como cualquier cosa. Hay que tomar un avión, hay que dejar la familia y un cadete que se va a formar hoy día a Santiago gana 70 mil pesos. Tener una escuela acá va a generar mayor interés."

El senador explicó que, mientras se concreta el proyecto definitivo, se estudia habilitar una infraestructura provisoria, mencionando el sector de Agua Fresca como una de las alternativas que se encuentran en evaluación.

Además, destacó que formar Carabineros en la región permitirá contar con funcionarios preparados para enfrentar las condiciones geográficas y climáticas propias del extremo sur del país.

"No es un problema de más leyes, sino de aplicarlas"

En materia legislativa, Bianchi sostuvo que el país no enfrenta una falta de normas, sino dificultades para hacer cumplir las existentes.

"Yo creo que acá un porcentaje incluso pequeño, un 20%, en materia de seguridad es de ámbito legislativo; el resto es gestión, recursos y sacar toda la capacidad a la calle. En Chile no existe un problema legal. Hay leyes, pero no se aplican, o se aplican para el más débil. Lo que tenemos que hacer es que las leyes que existen efectivamente se cumplan."

Finalmente, el senador llamó a construir una política de seguridad acorde con la realidad nacional, evitando replicar modelos extranjeros sin considerar las particularidades de Chile.

"No pensemos en hacer de Chile el modelo italiano de seguridad o el modelo de El Salvador. Miremos Chile para sacar nosotros nuestro modelo chileno en base a nuestra realidad. No podemos medir las cosas por lo rápido que las hacemos, sino por si cambian o no la vida de las personas."

La Comisión de Seguridad del Senado continuó este viernes su agenda de trabajo en Punta Arenas con nuevas exposiciones de autoridades y especialistas, instancia abierta a la comunidad y transmitida a través de las plataformas oficiales del Senado.





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