CORMAG PROYECTA UNA OFICINA DE EVENTOS PARA ATRAER CONGRESOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ENCUENTROS INTERNACIONALES A MAGALLANES

La gerenta general de la Corporación de Desarrollo de Magallanes, Yenny Oyarzo, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones las principales iniciativas que actualmente desarrolla la entidad, entre ellas una campaña internacional para promover el turismo invernal, el trabajo conjunto con los municipios de la región, una nueva estrategia para atraer eventos nacionales e internacionales y distintas acciones destinadas a fortalecer el emprendimiento regional.

Uno de los principales ejes de la conversación fue la campaña de promoción turística que Cormag desarrolla actualmente en Estados Unidos junto a LATAM y otros actores privados. La iniciativa contempla una inversión cercana a los $270 millones, financiada mediante un esquema de colaboración público-privada: el 50% corresponde al cofinanciamiento canalizado por la Corporación a través del Gobierno Regional, mientras que el porcentaje restante es aportado por los socios privados.

La campaña, que se extenderá durante tres meses y ya lleva aproximadamente un mes de ejecución, se desarrolla en distintos canales digitales y espacios vinculados al principal hub aéreo de Estados Unidos, Miami, además de otros puntos estratégicos. El objetivo es posicionar a Magallanes como un destino atractivo durante la temporada otoño-invierno, destacando una experiencia turística distinta a la que tradicionalmente se promociona durante los meses de mayor demanda.

“La campaña va a ser 3 meses, en total está en en los canales de Instagram, Facebook, también está en tiktok y en los launch de Del principal hub aéreo que tiene Estados Unidos, que es Miami con otros puntos. Así que la idea es poder capturar nuevos visitantes para que vengan a conocer la temporada invernal que puede ofrecer. Viane y su oferta, dado que es totalmente diferente el paisaje y el atractivo y la experiencia que se puede obtener visitando Magallanes en la temporada otoño invierno”, explicó Oyarzo.

La ejecutiva destacó que la estrategia busca promocionar los cuatro destinos que conforman el territorio regional, incorporando imágenes y contenidos relacionados con Magallanes, Torres del Paine, Tierra del Fuego y Cabo de Hornos.

“Esta campaña difunde los cuatro destinos que tiene Magallanes. Ahí pueden ver fotografías de invierno. Del sur de Tierra del Fuego del Cabo de horno, de Magallanes y de Torres del paine. No quisimos dejar a nadie fuera, ya que el territorio tiene muchos atractivos característicos de cada 1 de nuestras provincias”, señaló.

Evaluación de la campaña y proyección para 2027

Respecto de la posibilidad de dar continuidad a esta estrategia durante los próximos años, Oyarzo explicó que la campaña contempla un sistema de seguimiento y evaluación de resultados, de manera de determinar si la alianza público-privada logra los objetivos planteados y si existen condiciones para una nueva versión.

“La idea es poder evaluar si esta alianza estratégica da los frutos que queremos evaluarlo y ver si pudiera existir una segunda versión, recordar que. Iniciativas como corporación tienen que tener un 50% de aporte, por lo tanto, eso también tiene que ser evaluado por parte del sector privado”, sostuvo.

La campaña tiene como uno de sus principales fundamentos el comportamiento de los visitantes que llegan a la región, considerando particularmente el movimiento registrado en el Parque Nacional Torres del Paine. Según explicó la gerenta general, Estados Unidos representa un mercado de especial interés para Magallanes, por lo que la estrategia busca acercar directamente la oferta regional a los potenciales visitantes en sus mercados de origen.

Trabajo con los 11 municipios

Otro de los ámbitos abordados durante la entrevista fue el trabajo que Cormag ha venido desarrollando con los municipios de Magallanes. Oyarzo explicó que la Corporación ha realizado visitas individuales a las administraciones comunales y que el encuentro coordinado junto a la Asociación de Municipalidades de Magallanes permitió avanzar en el levantamiento de requerimientos y prioridades.

De acuerdo con la gerenta general, entre los principales ámbitos identificados se encuentra el fomento productivo, seguido por iniciativas vinculadas al deporte, la cultura y materias sociales.

“Después de esa reunión vimos que. Los puntos de que queremos trabajar junto con la municipalidad y que tienen que ver con el fomento productivo, principalmente de acuerdo a una pequeña encuesta que aplicamos ese día en la reunión y luego vendrían todos los temas de deporte, cultura y temas sociales”, detalló.

Actualmente, Cormag trabaja junto a la secretaría ejecutiva de la asociación de municipios en la recopilación de los requerimientos de las distintas comunas, con el objetivo de evaluar la posibilidad de generar un programa conjunto que considere cofinanciamiento municipal.

La meta es que durante agosto y septiembre puedan reunirse los antecedentes de los 11 municipios para definir el énfasis definitivo de la iniciativa, que podría orientarse al fomento productivo, deporte, cultura u otras áreas.

Turismo de eventos para combatir la estacionalidad

Uno de los proyectos de mayor proyección expuestos por Oyarzo corresponde al impulso del denominado turismo MICE, vinculado al turismo de reuniones, congresos, convenciones y eventos, pero que en el caso de Magallanes busca ampliar su alcance hacia actividades deportivas, culturales y de gran convocatoria.

La estrategia tiene como uno de sus principales objetivos contribuir a reducir la fuerte estacionalidad que experimenta la actividad turística regional durante los meses de invierno, aprovechando la capacidad que tienen este tipo de eventos para movilizar distintos sectores económicos, como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios.

“Es un turismo donde vienen viajero a un tema en particular, pero se usan diferentes servicios, transporte, hotelería, gastronomía. Servicios de traducción souvenir por lo tanto, el traer este tipo de eventos a Magallanes nos permitirían dinamizar la economía en temporada invernal, donde todos sabemos que la demanda baja y se siente fuertemente la falta de movimiento económico en las en las ventas de los prestadores de servicio”, afirmó.

En este contexto, Cormag se encuentra trabajando en la formulación de una iniciativa para instalar una oficina de eventos que permita captar actividades de carácter nacional e internacional y llevarlas a distintas comunas de la región.

La idea comenzó a tomar forma a partir de una jornada turística realizada en julio de 2024, instancia en la que se planteó a la Corporación la necesidad de desarrollar una estructura especializada en la captación de eventos.

“Desde ahí nosotros comenzamos a preparar una iniciativa que tenía que ver con la instalación de una oficina que tuviera Recursos Humanos. Y, que tuviera la misión de captar eventos de todo tipo de Corte Internacional de corte nacional para que puedan ser realizados en Magallanes, ya sea puerto natales, punta arena, porvenir o puerto William”, explicó Oyarzo.

Para definir el modelo, Cormag ha revisado experiencias de otras regiones, incluyendo iniciativas de La Serena y Santiago, además de analizar el antiguo Patagonia Buró, desarrollado en Magallanes desde el sector privado.

El proyecto se encuentra en etapa de formulación y busca obtener financiamiento del Gobierno Regional. A ello se suma la idea de crear un programa de embajadores de Magallanes que contribuya a atraer actividades internacionales relacionadas con ciencia, innovación, deporte, cultura y otros ámbitos estratégicos.

“No queremos solo enmarcar porque MICE...que en el fondo es turismo de negocios, pero nosotros también tenemos eventos deportivos, tenemos un gran centro de eventos que es nuestra naturaleza. Por lo tanto, no sólo vamos a trabajar lo que dice el mice, sino que también queremos incorporar eventos deportivos, eventos culturales masivos, porque nuestro no solo tenemos convenciones indoor físico, sino que también somos un gran Centro de Convenciones naturales”, planteó.

Protección de la infancia y turismo responsable

Durante la entrevista también se abordó la reciente distinción recibida por Cormag por su compromiso con la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo.

La Corporación se convirtió, según explicó Oyarzo, en la primera corporación regional de desarrollo en obtener esta distinción, luego de capacitar a su equipo y presentar la correspondiente postulación ante Sernatur.

“Estamos muy contentos porque para nosotros es importante. Poder trabajar en pro de cuidar a la infancia, de eliminar este flagelo social que muchas veces no está visibilizado pero que sí se da. En todo ámbito y nosotros, en términos particulares, en el ámbito de viajes y turismo y nuestra segunda etapa es poder socializar también este código de conducta. Este sello de la prevención de delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes en materias de viajes y turismo con nuestros socios”, señaló.

La intención de la Corporación es extender esta sensibilización hacia sus empresas socias y otros actores de la actividad turística regional, reforzando la idea de que Magallanes puede posicionarse como un destino turístico responsable.

Red de mentores y apoyo al emprendimiento

Otro de los ejes de trabajo destacados fue la red de mentores impulsada por Cormag en alianza con el Centro de Negocios de Sercotec. La iniciativa busca conectar a empresarios y profesionales experimentados con emprendimientos que necesitan apoyo para avanzar en materias específicas de gestión y crecimiento.

Oyarzo explicó que algunos gerentes de empresas socias han puesto gratuitamente sus horas a disposición para realizar mentorías y transferir conocimientos a emprendedores.

“Por lo tanto, nosotros hemos hecho una primera apuesta en crear la red de mentores de la corporación, donde han participado algunos gerentes de nuestros socios que nos han regalado sus horas, han hecho mentoría en forma totalmente gratuita y nos hemos aliados con el centro de negocios de sercotec para poder transferir conocimiento a empresas más avanzadas con las que trabaja el centro de negocios de sercotec”, indicó.

Tras completar un primer ciclo con cuatro empresas, la Corporación prepara una segunda convocatoria, incorporando ajustes metodológicos a partir de la experiencia inicial.

La meta, explicó Oyarzo, es ampliar la cantidad de emprendimientos beneficiados y disminuir los costos asociados a errores que muchas veces deben enfrentar los emprendedores durante sus primeros años de funcionamiento.

“Lo que nosotros queremos es acelerar. La entrega del conocimiento y disminuir esas brechas de tiempo para que venda y sea sostenible su negocio”, sostuvo.

Emprendimiento juvenil

La estrategia de emprendimiento también contempla un componente dirigido a jóvenes, especialmente estudiantes de establecimientos educacionales de la región.

Cormag ha desarrollado actividades con cinco colegios y proyecta una tercera etapa con 25 jóvenes seleccionados, quienes recibirán herramientas prácticas para desarrollar modelos de negocio, marketing y comercialización.

En una de las actividades participaron representantes de empresas socias, quienes actuaron como monitores y trabajaron con los estudiantes en desafíos vinculados al emprendimiento.

La próxima etapa incorporará además a una productora de eventos, que entregará conocimientos relacionados con el montaje de stands y estrategias de venta para que los jóvenes puedan presentar y comercializar sus productos o servicios.

Encuentro de bienestar y empleabilidad

Finalmente, Oyarzo anunció para el próximo 19 de agosto una actividad denominada encuentro de bienestar y empleabilidad, iniciativa que Cormag desarrolla junto a Zona Franca y el Instituto de Seguridad del Trabajo.

La actividad busca entregar herramientas gratuitas a personas que se encuentran buscando empleo, abordando tanto aspectos vinculados a la preparación laboral como al bienestar personal.

Según explicó, se contempla la participación de profesionales de distintas áreas, incluyendo medicina general, kinesiología y psicología, además de orientación para entrevistas laborales, revisión de currículums y entrega de información sobre oportunidades de trabajo disponibles en empresas socias.

“Quisimos armar un encuentro de bienestar y empleabilidad. ¿Dónde podamos ofrecerle a ellos en forma gratuita? La atención con un médico general dando charlas de cómo manejar la el bienestar de las personas con kinesiólogos para hacer pausas saludable, psicólogos también para que les puedan dar tips en sus entrevistas”, detalló.

La jornada también considera exámenes médicos gratuitos y un espacio destinado a conocer oportunidades laborales disponibles.

De esta manera, la gerenta general de Cormag repasó una agenda que combina promoción turística internacional, articulación municipal, atracción de eventos, protección de la infancia, fortalecimiento del emprendimiento y apoyo a personas en búsqueda de empleo, con el objetivo de consolidar nuevas herramientas de desarrollo económico para la región.

“Contentos con harto trabajo. Pero con la satisfacción de que lo que se ha estado realizando está teniendo frutos, tenemos el apoyo 100% y activo de nuestros socios que esto también es sumamente importante. Ellos también son parte del corazón de la corporación”, concluyó Oyarzo durante su participación en Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

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