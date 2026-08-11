FUNDACIÓN SELK'NAM "HACH SAYE" CONMEMORÓ EL "REMATE DE INDIOS" CON CONVERSATORIOS Y ACTO EN PLAZA DE ARMAS

Durante los días 7, 8 y 9 de agosto de 1895 tuvo lugar, en Punta Arenas, uno de los hechos más infames de la historia magallánica, bautizado para la posteridad como "El Remate de Indios". En la Plaza de Armas y en otros puntos de la ciudad fueron reunidos 165 hombres, mujeres e infantes del pueblo Selk'nam para ser subastados o regalados a familias y ser sometidos a servidumbre doméstica o como peones de estancia. Habían sido capturados en su natal Karukinka (Tierra del Fuego) y llevados a la fuerza por mercenarios al servicio de Mauricio Braun. Allí fueron separadas decenas de familias y la gran mayoría fallecería en sus lugares de cautiverio por enfermedades y malos tratos. Pero hoy se sabe que hubo sobrevivientes, niños que fueron sacados de la región y cuyos descendientes hoy reivindican su identidad como pueblo Selk'nam en el Magallanes del siglo XXI.

La fundación "Hach Saye", la extensión cultural de la comunidad selk'nam "Covadonga Ona" -cuyo nombre recuerda a una de las jóvenes selk'nam sometidas a servidumbre-, conmemoró estos hechos por segundo año consecutivo, con actividades que contaron con el apoyo de la Unidad de Estudios Regionales de la Universidad de Magallanes (UER), la fundación WCS y la Caja de Compensación Los Andes.

Las actividades conmemorativas se llevaron a cabo en el auditorio de la Caja de Compensación "Los Andes", comenzando el día jueves 06 con un taller sobre Trauma Transgeneracional a cargo de la Dra. Alejandra Muñoz. El viernes 07 se realizó un conversatorio conjunto entre He'many Molina (fundación Hach Saye) y el sociólogo especializado en temas de Derechos Humanos y director de la consultora "Enfoque Austral", Brian Fleet. Ante el público asistente se expuso sobre el genocidio contra el pueblo Selk'nam, pero también acerca del proceso de reconstitución de su memoria y la lucha por su reconocimiento como pueblo indígena vivo llevada a cabo por sus actuales representantes. Para finalizar la jornada, los organizadores y asistentes se desplazaron a la Plaza de Armas. Allí encendieron velas y entonaron un canto tradicional selk'nam en memoria de quienes allí sufrieron hace 131 años.

"Hoy día nos convocamos para recordar y conmemorar el hecho ocurrido en 1895 acá, que fue el Remate de Indios. Las familias de la comunidad Covadonga Ona descendemos de los niños sobrevivientes. Realizamos un conversatorio y un canto a los ancestros acá en la plaza, en su recuerdo y para honrarlos a ellos", destacó He'many Molina. Por su parte, destacó la importancia de recordar estos hechos. "Realizar esta actividad en el territorio, en la Plaza de Armas de Punta Arenas, es mantener viva la memoria del pueblo Selk'nam. No como un pueblo extinto, como lo pretendió construir la historia oficial, sino como un pueblo vivo que sobrevive y que está atento, pendiente de las medidas de reparación que se encuentran todavía incipientes por parte del Estado de Chile", destacó el sociólogo.

El jefe de la Unidad de Estudios Regionales de la UMAG (UER) Felipe Lagos destacó la importancia de relevar estas actividades conmemorativas. "Como UER venimos apoyando al pueblo Selk'nam en su lucha por el reconocimiento pleno, lo cual implica hacerse preguntas incómodas respecto del pasado del país y de la región y de cómo éste repercute en nuestro presente. Conmemorar estos vejámenes es un paso importante en este sentido, y esperamos que año a año esta actividad se vaya haciendo más conocida y concurrida", declaró.

Para Brian Fleet existe una deuda de parte del Estado con el pueblo Selk'nam que debe ser abordada. "Me parece que el reconocimiento a la calidad indígena por parte de las personas Selk'nam que se encuentran ejerciendo este trámite administrativo debe ejercerse con la debida celebridad que corresponde y que no se siga perpetuando esta invisibilización a las demandas de su pueblo", enfatizó. Para He'many Molina la memoria en torno a estos hechos es clave para el resurgimiento de la cultura Selk'nam. "Creo que recordar siempre es importante, pero hay que recordar no desde el romanticismo, sino desde los hechos reales y mirar la historia tal cual como sucedió y a partir de esa historia aprender cómo sobrellevarla, cómo renacer y cómo seguir adelante con un mejor futuro para el pueblo Selk'nam acá en la región", concluyó.