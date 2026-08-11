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11 de agosto de 2026

CERRO SOMBRERO CONMEMORÓ EL 61° ANIVERSARIO DE SU DECLARATORIA COMO PUEBLO CON EMOTIVA VELADA

Con una ceremonia cargada de historia, cultura y reconocimientos comunitarios, la localidad de Cerro Sombrero celebró un nuevo año desde su fundación oficial como pueblo.

cerrosombrero

En dependencias del histórico Cine de Cerro Sombrero, la comunidad celebró el pasado viernes 07 de agosto de 2026 la velada conmemorativa del 61.º Aniversario de la Declaratoria de Pueblo de Cerro Sombrero. La ceremonia contó con la presencia de autoridades regionales y locales, encabezadas por la Delegada Presidencial Provincial, Margarita Norambuena, y la alcaldesa Karina Paola Fernandez Marin, junto a vecinos y vecinas que colmaron el recinto para celebrar la identidad y memoria del territorio.


Al igual que en versiones anteriores, uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega de distinciones a integrantes de la comunidad que han dejado una huella profunda en el desarrollo social, educativo, deportivo y cultural de la comuna:

 * Carlos Catalán (Docente Destacado): Profesor de la Escuela de Cerro Sombrero entre las décadas de los 80 y 90, reconocido por su dedicación en el aula y por haber dejado una marca inestimable en generaciones de estudiantes.

 * Edgardo Álvarez (Vecino Destacado): Vecino de activa y permanente participación comunitaria, quien ha forjado su proyecto de vida y trayectoria familiar en esta localidad.

 * Humberto Cárdenas (Vecino Destacado): Estimado poblador de larga data en Cerro Sombrero, destacado por sus años de residencia y sus 12 años de continuo servicio en la Ilustre Municipalidad.

 * Daniel Salazar (Joven y Deportista Destacado): Estudiante de la Escuela de Cerro Sombrero, distinguido por su desempeño deportivo en el fútbol y en el lanzamiento de jabalina.

 * Marcela Silva (Dirigenta Social Destacada): Reconocida por su liderazgo al frente de la organización social de Villa Pioneros, logrando un hito histórico en la comuna al encabezar la conformación y materialización del sueño de la casa propia para 49 familias.

 * Rosa Vivar (Homenaje Póstumo): Emotivo tributo en memoria de quien fuera una destacada vecina y entusiasta participante del conjunto folclórico local, recordada por su constante aporte a la vida comunitaria

Marco cultural y artístico
La velada estuvo engalanada por destacadas presentaciones artísticas sobre el escenario del Cine de Cerro Sombrero. El folclore tradicional dijo presente con la actuación del conjunto "Esencias de Mi Tierra", quienes brindaron una muestra de cueca, música de México y una evocación de la identidad patagónica a través del chamamé.
Posteriormente, la jornada concluyó con la gala musical de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, a cargo de su director Ricardo Colima. Los músicos deleitaron a los asistentes con sus instrumentos de cuerda, interpretando selecciones de piezas clásicas y del barroco, brindando un marco de elegancia al cierre del aniversario.
> La conmemoración reafirmó el sentido de pertenencia y el compromiso de autoridades y habitantes por seguir trabajando en el desarrollo de una comunidad unida, próspera y con visión de futuro.

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