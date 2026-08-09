CONVOCATORIA 2026 DE SUSESO DESTINA $1.664 MILLONES A INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SEGURIDAD LABORAL

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) abrió la convocatoria 2026 para financiar proyectos de investigación e innovación en seguridad y salud en el trabajo. El proceso contempla un presupuesto de $1.664 millones y está dirigido a universidades, centros de investigación, instituciones públicas y privadas y personas investigadoras.

Las postulaciones estarán abiertas entre el 7 y el 31 de agosto de 2026 y deberán realizarse a través de la plataforma Fondos.gob.cl. Los recursos provienen del Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido en la Ley N°16.744.

Entre las áreas priorizadas para esta versión se encuentran la salud mental y los riesgos psicosociales, la aplicación de inteligencia artificial en la prevención de riesgos laborales, los trastornos musculoesqueléticos y la ergonomía. También se consideran iniciativas relacionadas con vigilancia de la salud de las personas trabajadoras, control de factores de riesgo ocupacional y nuevas estrategias de gestión preventiva.

La convocatoria contempla además proyectos especiales relacionados con la prevención de la silicosis y la hipoacusia de origen ocupacional, la evaluación ergonómica de manipuladoras y manipuladores de alimentos de Junaeb, las condiciones laborales de quienes trabajan en plataformas digitales de reparto y los efectos de la exposición a solventes y plaguicidas en la salud de las personas trabajadoras.