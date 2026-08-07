MUNICIPIO Y HOSPITAL COMUNITARIO FORTALECEN TRABAJO CONJUNTO PARA IMPULSAR SALA DE LACTANCIA EN CABO DE HORNOS

Con el compromiso de seguir construyendo una comuna más inclusiva y amigable con la maternidad, la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos y el Hospital Comunitario avanzan en un trabajo intersectorial para concretar la habilitación de una Sala de Lactancia, iniciativa que busca brindar un espacio seguro, cómodo y privado para madres y sus hijos e hijas.



En este contexto, el alcalde Patricio Fernández sostuvo una reunión de coordinación con las integrantes del Comité Regional de Lactancia Materna (CORELMA) del Hospital Comunitario, instancia en la que se definieron los primeros lineamientos para hacer realidad este importante proyecto, que beneficiará a las familias de la comuna.



La futura Sala de Lactancia permitirá fortalecer el apoyo a la lactancia materna, promoviendo entornos que favorezcan el bienestar de las mujeres y de la primera infancia, además de facilitar la conciliación entre la vida familiar, laboral y comunitaria.



El alcalde Patricio Fernández destacó que este tipo de iniciativas reflejan el valor del trabajo colaborativo entre las instituciones locales.



"Cuando el municipio y nuestro Hospital Comunitario trabajan unidos, logramos generar mejores oportunidades para nuestras vecinas y vecinos. Avanzar en una Sala de Lactancia no solo significa habilitar un espacio físico, sino también reafirmar nuestro compromiso con una maternidad cuidada, respetuosa y acompañada, donde las mujeres y los recién nacidos de Cabo de Hornos puedan ejercer sus derechos en condiciones dignas, seguras y acogedoras."



La iniciativa forma parte de las acciones de promoción de la lactancia materna impulsadas por el Hospital Comunitario, entendiendo que esta constituye una estrategia clave para el desarrollo saludable de niños y niñas, así como para el bienestar de las madres. A través de este trabajo conjunto, ambas instituciones buscan seguir fortaleciendo políticas locales que pongan en el centro el cuidado, la salud y la protección de la primera infancia.



