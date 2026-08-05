MUNICIPIO BAJA PROYECTO DE PLAZA DE LOS DINOSAURIOS ANTE FALTA DE FINANCIAMIENTO REGIONAL

La Municipalidad de Punta Arenas solicitó al Gobierno Regional retirar el proyecto "Mejoramiento Plaza de los Niños", conocido por la comunidad como la Plaza de los Dinosaurios, con el objetivo de incorporarlo a un futuro proyecto de mejoramiento integral del borde costero entre las calles Errázuriz y Club Hípico. La medida, busca evitar perder todo el trabajo del proyecto que obtuvo su Recomendación Satisfactoria (RS) en 2024 y que expira en diciembre de este año, luego de no haber sido presentada para su financiamiento.

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La iniciativa contemplaba una inversión cercana a los $1.787 millones, permitiendo intervenir cerca de 7 mil metros cuadrados del parque mediante el reemplazo completo de los juegos temáticos por nuevos equipamientos de mayor durabilidad, además del mejoramiento de pavimentos, iluminación LED, mobiliario urbano, áreas verdes, accesos y cierres perimetrales, modernizando uno de los espacios recreativos más visitados por las familias de Punta Arenas.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que el municipio impulsó este proyecto en respuesta a una demanda de la comunidad, especialmente de niños y establecimientos educacionales, y lamentó que, pese a contar con RS desde 2024, nunca fuera sometido a votación del Consejo Regional. "Este es el parque infantil más visitado de nuestra ciudad y sus juegos ya cumplieron su vida útil. Presentamos este proyecto tal como nos comprometimos con la comunidad, obtuvo su RS en 2024, pero lamentablemente nunca fue llevado a votación. Hoy estamos próximos a perder esa recomendación técnica y sería una lástima que todo ese trabajo se desperdicie. Por eso solicitamos que el proyecto sea retirado, para incorporarlo a una iniciativa mucho más amplia que permitirá mejorar todo el borde costero y asegurar que esta inversión no se pierda".

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El jefe comunal agregó que la nueva propuesta permitirá potenciar toda la Avenida Costanera del Estrecho con intervenciones en infraestructura recreativa y deportiva, incorporando el mejoramiento de la Plaza de los Dinosaurios dentro de un plan urbano de mayor alcance. "Lo que buscamos es ser transparentes con la comunidad. Si un proyecto no será financiado, lo correcto es decirlo y permitir que ese trabajo pueda reutilizarse. Nuestro objetivo es proteger una iniciativa pensada para los niños de Punta Arenas e integrarla a un proyecto que también considera la renovación de canchas, el puente peatonal y otros espacios públicos del borde costero. Además, creemos que estos proyectos son fundamentales porque mejoran la ciudad, generan empleo y entregan mejores espacios para las familias".

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Por su parte, el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Nicolás Pérez-Montt, explicó que el proyecto original fue diseñado como una intervención integral del recinto y que técnicamente puede incorporarse al nuevo plan de mejoramiento urbano. "Este era un proyecto muy completo, que no solo contemplaba el recambio de los juegos infantiles, sino también veredas, alumbrado público, pavimentos de seguridad, mobiliario urbano y todo el entorno del parque. Estamos hablando de una inversión cercana a los $1.800 millones destinada a renovar completamente este espacio. Lo que buscamos ahora es incorporar ese diseño a un proyecto mayor que abarcará toda la Costanera del Estrecho, desde Errázuriz hasta Club Hípico, permitiendo desarrollar una intervención urbana mucho más integral".

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La Municipalidad reiteró que la solicitud enviada al Gobierno Regional apunta a resguardar el trabajo técnico desarrollado durante los últimos años y evitar que un proyecto largamente esperado por la comunidad quede sin posibilidad de ejecución, incorporándolo a una iniciativa de mayor escala que fortalecerá uno de los principales espacios públicos de Punta Arenas.