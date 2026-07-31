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31 de julio de 2026

SUJETO PASÓ A CONTROL DE DETENCIÓN TRAS PROTAGONIZAR RIÑA Y CAUSAR DAÑOS A VEHÍCULO DE CARABINEROS

​El procedimiento se registró durante la madrugada de este viernes en un domicilio de calle Fray Camilo Henríquez.

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Un procedimiento por una riña registrado durante la madrugada de este viernes 31 de julio culminó con un hombre detenido por los delitos de riña y daños a un vehículo policial, luego de provocar destrozos al interior de una patrulla de Carabineros.

De acuerdo con la información policial, cerca de las 03:00 horas, personal de la Primera Comisaría de Carabineros concurrió hasta un domicilio ubicado en calle Fray Camilo Henríquez, tras recibir un aviso por una pelea en el lugar.

Al llegar, los funcionarios encontraron a tres hombres agrediéndose mutuamente, mientras una mujer intentaba separarlos para poner fin a la confrontación. Los tres involucrados fueron detenidos en el sitio del suceso.

Sin embargo, mientras era trasladado en el vehículo policial, uno de los detenidos, identificado con las iniciales P.A.H.V., comenzó a golpear con los pies la puerta de la patrulla, ocasionando diversos daños al móvil institucional.

Debido a estos hechos, el imputado fue puesto a disposición del tribunal y pasó a control de detención por los delitos de riña y daños a vehículo policial.

En tanto, los otros dos involucrados en la pelea quedaron en calidad de apercibidos, a la espera de las diligencias que determine el Ministerio Público.

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El procedimiento se desarrolló durante una ronda extraordinaria en el centro de Punta Arenas y culminó con la detención de un hombre sin antecedentes penales.

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