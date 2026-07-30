REGULARIZACIÓN DE PROPIEDADES, PATRIMONIO Y SEGURIDAD: LA HOJA DE RUTA DE BIENES NACIONALES PARA MAGALLANES

La regularización de títulos de dominio, la administración del patrimonio fiscal, las fiscalizaciones a terrenos públicos, el avance de proyectos patrimoniales y las prioridades definidas tras la Cuenta Pública del Ministerio de Bienes Nacionales fueron parte de los temas abordados por la seremi de Bienes Nacionales de Magallanes, Lorena Díaz Loaiza, durante una entrevista concedida la mañana de este jueves al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Uno de los principales énfasis de la autoridad estuvo en reforzar el llamado a las personas que habitan inmuebles sin inscripción vigente en el Conservador de Bienes Raíces para que inicien el proceso de regularización, trámite que les permitirá acceder a diversos beneficios sociales, legales y financieros.

"Dentro de las actividades que tenemos como Ministerio de Bienes Nacionales, una de nuestras tareas es la regularización de la pequeña propiedad raíz... Entonces, en estos casos estas personas pueden acercarse a nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales, donde tenemos una abogada que se dedica al proceso de regularización de la pequeña propiedad raíz... después el inmueble pueda quedar inscrito a nombre de las personas en el Conservador de Bienes Raíces y después reportarle todos los beneficios que ello implica", explicó.

La seremi destacó que esta labor forma parte del programa Chile País de Propietarios, cuyo objetivo es entregar seguridad jurídica a las familias.

"Entonces para nosotros como ministerio esto se enmarca dentro del programa Chile País de Propietarios, porque para nosotros como ministerio es muy importante que cada chileno sea dueño de su pedacito de tierra y pueda tener esa tranquilidad", señaló.

Díaz precisó que la mayor parte de estos casos corresponde a barrios tradicionales, donde las viviendas fueron levantadas mediante autoconstrucción hace varias décadas y nunca regularizaron su inscripción.

Respecto al procedimiento, explicó que quienes requieran iniciar el trámite deben acudir a las oficinas de la Seremi de Bienes Nacionales, ubicadas en Avenida España 971 de Punta Arenas, donde recibirán orientación y comenzarán el proceso de revisión de antecedentes.

Operativos en Puerto Natales

La autoridad también destacó el trabajo desarrollado en la provincia de Última Esperanza, donde periódicamente se realizan operativos de regularización debido, entre otros factores, a la pérdida de documentación ocasionada por el incendio que afectó años atrás a la notaría de Puerto Natales.

En ese contexto, valoró la coordinación con la Municipalidad de Puerto Natales para capacitar a funcionarios municipales, de manera que puedan orientar adecuadamente a quienes consultan por estos procedimientos.

Beneficios de contar con la propiedad regularizada

Durante la conversación, Lorena Díaz insistió en que la inscripción del dominio constituye la base legal para ejercer plenamente el derecho de propiedad.

"El dominio de un inmueble se materializa en la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Entonces, en tanto, una propiedad no está inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, usted no es dueño de esa casa por explicarlo de alguna manera", afirmó.

Añadió que esta situación puede impedir acceder a subsidios, créditos hipotecarios, financiamiento para emprendimientos o programas municipales de mejoramiento de viviendas.

Administración del patrimonio fiscal

Otro de los temas abordados fue la administración de los terrenos fiscales y las fiscalizaciones permanentes que desarrolla el ministerio en distintos puntos de la región, incluyendo el sector del Balneario San Juan, en la península de Brunswick.

La seremi explicó que Bienes Nacionales administra el suelo fiscal y elabora los expedientes técnicos para las concesiones de corto plazo, cuya decisión final corresponde al Gobierno Regional en virtud de las competencias delegadas.

"Nosotros como Ministerio lo que hacemos es recibir los expedientes, los antecedentes, las solicitudes, armamos el expediente y lo derivamos al Consejo Regional para que finalmente sean ellos los que decidan si otorgan o no las concesiones", detalló.

Patrimonio documental e infraestructura cultural

Díaz también destacó el trabajo conjunto con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en proyectos como la futura Biblioteca y Archivo Regional y la recuperación del ex Gimnasio Naval y del edificio de la ex Cárcel de Punta Arenas.

En ese marco, puso en valor el trabajo desarrollado por la Seremi para preservar registros históricos de la región.

"Tenemos los registros de inscripciones desde el año 1890 en adelante, entonces son registros invaluables de gran valor histórico... además los tenemos digitalizados por el trabajo que ha realizado doña Laura en nuestra Seremi", sostuvo.

Asimismo, explicó que este material histórico será resguardado en las futuras dependencias de la Biblioteca y Archivo Regional, que contará con condiciones especiales de conservación para documentos patrimoniales.

Cuenta Pública y desafíos para Magallanes

Consultada sobre la reciente Cuenta Pública del Ministerio de Bienes Nacionales, realizada en Tomé, la seremi indicó que la cartera definió como ejes prioritarios la seguridad, el desarrollo social y el crecimiento económico, lineamientos que también orientarán el trabajo en Magallanes.

En ese contexto, destacó el avance de proyectos asociados a infraestructura para las policías, entre ellos la futura Escuela de Formación de Carabineros que se proyecta en un terreno fiscal del sector Río de los Ciervos.

"Uno de los ejes de nuestro ministerio es el de seguridad, el de potenciar la formación de Carabineros en varias regiones del país. No sólo se va a instalar una Escuela de Formación de Carabineros acá en Magallanes... además no sólo Carabineros nos preocupa, sino también la Policía de Investigaciones y en cuanto a ellos también tenemos el trabajo que estamos realizando en lo que será un futuro cuartel de la Policía de Investigaciones en Porvenir", concluyó.





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