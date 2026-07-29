ESCUELA DE FORMACIÓN, NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y MÁS INFRAESTRUCTURA MARCAN LA HOJA DE RUTA DE CARABINEROS EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Jefe de Zona de Carabineros de Magallanes y la Antártica Chilena, General Marco Alvarado Díaz, entregó un completo balance de la gestión institucional, destacando las cifras de la última cuenta pública, el fortalecimiento de nuevas capacidades investigativas, los proyectos de infraestructura en desarrollo y la planificación estratégica que busca preparar a la institución para el crecimiento que experimentará la región durante los próximos años.

Durante la entrevista, el oficial explicó que uno de los principales ejes del trabajo institucional apunta a anticiparse a los cambios que enfrentará Magallanes.

"Nosotros estamos haciendo un análisis ahora para nuestro despliegue operativo en la región y estoy hablando del despliegue operativo no solamente de lo que tenemos actual, sino de lo que necesariamente vamos a pensar en el futuro y estamos pensando en proyectar el despliegue operativo hacia 10 años."

Según explicó, esta planificación considera el crecimiento poblacional, el desarrollo de nuevos polos turísticos, el incremento del tránsito marítimo, la expansión de rutas y el aumento de la población flotante en distintos puntos de la región.

Más de 174 mil procedimientos durante el último año

En el marco de la cuenta pública institucional, el General Alvarado destacó que Carabineros realizó 174.220 procedimientos durante el último año, cifra que comprende fiscalizaciones, controles, entrevistas y distintos tipos de intervenciones policiales.

Además, informó que hubo poco más de 3.000 detenidos, de los cuales más de 600 corresponden a delitos de mayor connotación social.

A ello se suma una intensa labor operativa que incluye más de 67 mil llamadas recibidas en la Central de Comunicaciones 133 y más de 18 mil órdenes judiciales ejecutadas en coordinación con el Ministerio Público y los distintos tribunales del país.

El General enfatizó que estos resultados responden a un trabajo colaborativo entre diversas instituciones.

"Hemos potenciado mucho el trabajo que tenemos con la Policía de Investigaciones, porque eso nos ha dado muy buenos réditos y creo que es el camino. Hoy día se está incorporando también este trabajo... estamos incorporando a Gendarmería, estamos incorporando la Aduana, estamos incorporando Policía Marítima, estamos incorporando a las municipalidades, entendiendo que la región tiene particularidades distintas en cada una de las comunas."

Fortalecimiento investigativo y nuevas unidades especializadas

Entre los principales avances institucionales, el Jefe de Zona destacó la reciente inauguración de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos, Personas y Armas, unidad que permitirá fortalecer las investigaciones especializadas en la región.

Explicó que esta sección incorpora personal especializado proveniente desde Santiago, además de funcionarios que ya se desempeñaban en Magallanes.

"La región cuenta con todas las capacidades de la institución al servicio del Ministerio Público para el ámbito investigativo."

El General precisó que esta unidad no sólo abordará la búsqueda de vehículos robados, sino también materias relacionadas con armas, identificación de motores, números de serie, talleres y otros antecedentes técnicos que fortalecen las investigaciones criminales.

Capital humano y tecnología

Consultado por la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, como drones y unidades especializadas, Alvarado sostuvo que la tecnología constituye un apoyo fundamental, aunque recalcó que el recurso más importante sigue siendo el personal policial.

"Lo principal es nuestro capital humano, al cual yo siempre reconozzco y agradezco porque son ellos los que están día a día y noche a noche trabajando por la seguridad de la región."

Añadió que durante el último tiempo la región ha recibido un aumento de dotación policial, reforzando unidades como Centauro y distintas reparticiones territoriales.

Asimismo, señaló que la institución está revisando sus modelos de servicio para disminuir funciones administrativas y aumentar la presencia de carabineros en terreno.

"Nosotros ahora estamos tratando de minimizar el área administrativa y que ese personal que está cumpliendo funciones administrativas pueda también aportar con la presencia de mayor cantidad de carabineros en el territorio."

Infraestructura para el crecimiento regional

Uno de los aspectos centrales de la entrevista fue el avance de diversos proyectos de infraestructura institucional.

El General confirmó que la nueva Primera Comisaría de Punta Arenas presenta cerca de un 95% de avance, mientras que la construcción de la Segunda Comisaría de Puerto Natales ya ingresó a Contraloría para continuar su tramitación.

A ello se suman iniciativas para nuevas dependencias en Pampa Guanaco, Casas Viejas y la renovación del cuartel de Torres del Paine.

"Son instalaciones que le entregan dignidad también a nuestro personal y también son instalaciones que son muy esperadas por la comunidad, porque en la medida que podamos tener mejores instalaciones también podemos entregar un mejor servicio."

Escuela de Formación para Magallanes

Otro de los proyectos estratégicos destacados corresponde a la futura Escuela de Formación de Carabineros para Magallanes, iniciativa que continúa avanzando junto al Gobierno Regional, la Delegación Presidencial y el alto mando institucional.

El General explicó que el establecimiento tendrá capacidad para formar aproximadamente 120 alumnos, de los cuales cerca del 30% permanecerá destinado en la región, además de permitir que los estudiantes realicen sus prácticas profesionales en Magallanes.

"Lo importante de esto es que va a haber un porcentaje no menor de un 30% de esa dotación que va a quedar aquí en la región y lo más relevante es que el cuarto semestre ellos van a hacer prácticas profesionales en la región."

Agregó que recientemente autoridades regionales y representantes del alto mando visitaron la Escuela de Formación de Concepción, cuyo diseño servirá como modelo para el futuro recinto magallánico.

"Ese diseño es el mismo diseño que se quiere incorporar aquí en la región de Magallanes, obviamente con las particularidades propias de la región."

"Tenemos tiempo para enfrentar el crimen organizado"

Durante la conversación, el General Marco Alvarado reconoció que la criminalidad ha evolucionado y que Magallanes no está ajena a ese fenómeno.

"Hoy día estamos hablando de crimen organizado, incluso en la región estos temas hay que tratarlos porque sí tenemos casos de crimen organizado y no hay que desconocerlo. Por el contrario, la única forma de enfrentarlo es sabiendo que está ocurriendo y nosotros tenemos que adelantarnos a eso porque todavía tenemos tiempo."

A su juicio, la incorporación de nuevas capacidades investigativas, el aumento de personal, la modernización tecnológica y los proyectos de infraestructura forman parte de una estrategia preventiva para mantener los actuales niveles de seguridad que distinguen a la región.

Llamado al uso responsable del 133

Al finalizar la entrevista, el General realizó un llamado a la ciudadanía a utilizar correctamente el número de emergencias policiales.

"El teléfono 133 es para emergencias policiales. Creo que es muy relevante desde el punto de vista de la educación que tengamos que entregar esta información permanentemente porque detrás del 133 puede haber una persona que necesite la ayuda o requiera del apoyo nuestro y a veces por unas preguntas que no tienen sentido o son inoficiosas se genera una lista de espera y cuando hay una emergencia los minutos son fundamentales."



