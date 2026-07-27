PRESIDENTA DEL CONSEJO DEL SALMÓN POR ACUSACIÓN Y ARANCEL DE EE.UU.: “ESTO NOS PREOCUPA (…) ES EL PRINCIPAL MERCADO PARA EL SALMÓN CHILENO”

La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, se refirió a la decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel del 12,5% a los productos chilenos, incluyendo el salmón, y aclaró que la investigación del gobierno norteamericano no acusa a Chile de tener trabajo forzoso.

Fue en el programa “La Mañana de Agricultura” de Radio Agricultura, conducido por la periodista Cristina González, donde la exministra de la Mujer abordó el impacto de esta medida en el principal mercado de la industria salmonera nacional.

El impacto del arancel

Seguel expresó la preocupación del sector. “Esto nos preocupa y nos afecta, eso no cabe duda. Estados Unidos es el principal mercado para la exportación del salmón chileno” , afirmó.

“Los aranceles no parten ahora, parten efectivamente hace casi un año, cuando el gobierno del presidente Trump decidió aplicar estas alzas arancelarias”, recordó.

La investigación de EE.UU.

La presidenta del Consejo del Salmón aclaró el alcance de la medida. “La investigación de Estados Unidos no tiene que ver directamente con Chile. Estados Unidos con esto estaba diciendo que en Chile había trabajo forzoso y eso no es así” , sostuvo.

“Chile hoy día tiene estándares laborales de seguridad, de desarrollo humano muy relevante. No es casualidad. Nosotros tenemos aquí en Chile la OIT para todo el cono sur”, agregó.

La desinformación

Seguel criticó la difusión de información errónea. “Muchas veces se ha desinformado por ciertas ONG respecto de que lo que hizo Estados Unidos es con Chile y esto no es así. Creo que le hace un daño gratuito a nuestro país”, señaló.

El trabajo de Cancillería

La dirigente valoró las gestiones del gobierno chileno. “Valoramos mucho que en ese mismo proceso, Cancillería y las autoridades chilenas emprendan un trabajo con Estados Unidos paralelo. No todos los días un canciller se junta con el secretario de Estado norteamericano”, destacó.

Las negociaciones en curso

Seguel expresó esperanza en las conversaciones bilaterales. “Estamos apoyando a la autoridad, porque sabemos que están haciendo negociaciones bilaterales con Estados Unidos. El principal salmón que consume el pueblo americano es chileno”, concluyó.

Fuente: radioagricultura.cl