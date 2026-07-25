Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

25 de julio de 2026

ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA PARTICIPAR DE FORMA SEGURA EN LA CORRIDA FAMILIAR NOCTURNA DE MAGALLANES

​Un urgenciólogo de Clínica RedSalud Magallanes llamó a prepararse para las bajas temperaturas con un buen calentamiento, vestimenta adecuada, hidratación y elementos reflectantes.

corrida

En la antesala de la X Corrida Familiar Nocturna de Magallanes, que se realizará este sábado 25 de julio en Punta Arenas, el jefe de Urgencias de Clínica RedSalud Magallanes, Dr. Mario Cepeda, entregó una serie de recomendaciones para que los participantes puedan enfrentar la competencia de forma segura, considerando las bajas temperaturas pronosticadas para la jornada.

El especialista explicó que uno de los principales riesgos es iniciar la carrera con la musculatura fría, ya que ello aumenta la probabilidad de sufrir desgarros, calambres o esguinces. Por esta razón, recomendó realizar un calentamiento activo antes de la largada y utilizar vestimenta en capas, incluyendo prendas que permitan evacuar el sudor, una capa aislante para conservar el calor y una exterior que proteja del viento o la llovizna.

Además, aconsejó mantener una hidratación adecuada durante el día y aprovechar los puntos de abastecimiento dispuestos en el recorrido. También sugirió utilizar guantes, cuello, gorro y calzado apropiado para superficies irregulares, con el fin de mejorar la comodidad y reducir el riesgo de lesiones.

Respecto de la baja visibilidad propia de una competencia nocturna, el Dr. Cepeda recomendó preferir ropa de colores llamativos y con elementos reflectantes en brazos, piernas y pecho, además de prestar atención a las señales del cuerpo durante la carrera. En caso de presentar dolor, mareos o fatiga fuera de lo habitual, indicó que lo recomendable es disminuir el ritmo o detener la actividad y solicitar asistencia si es necesario.

YTUQ

MAGALLANES APORTA A INFORME NACIONAL SOBRE AGUA, ENERGÍA Y ALIMENTOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA PARTICIPAR DE FORMA SEGURA EN LA CORRIDA FAMILIAR NOCTURNA DE MAGALLANES

Leer Más

​Un urgenciólogo de Clínica RedSalud Magallanes llamó a prepararse para las bajas temperaturas con un buen calentamiento, vestimenta adecuada, hidratación y elementos reflectantes.

​Un urgenciólogo de Clínica RedSalud Magallanes llamó a prepararse para las bajas temperaturas con un buen calentamiento, vestimenta adecuada, hidratación y elementos reflectantes.

corrida
nuestrospodcast
latidos fetales

CADEM: 66% RECHAZA OBLIGAR A MOSTRAR LOS LATIDOS FETALES ANTES DE UN ABORTO

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
cáncer de mama

ESTUDIO ASOCIA EL CONSUMO DE OMEGA-3 CON UN MENOR RIESGO DE CÁNCER DE MAMA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
EMIGRARTE

CARTELERA CULTURAL 25 DE JULIO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
INVITACIÓN A CIERRE DE TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES (6)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA AL CIERRE DE TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES DEL PRIMER SEMESTRE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250