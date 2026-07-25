ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA PARTICIPAR DE FORMA SEGURA EN LA CORRIDA FAMILIAR NOCTURNA DE MAGALLANES

En la antesala de la X Corrida Familiar Nocturna de Magallanes, que se realizará este sábado 25 de julio en Punta Arenas, el jefe de Urgencias de Clínica RedSalud Magallanes, Dr. Mario Cepeda, entregó una serie de recomendaciones para que los participantes puedan enfrentar la competencia de forma segura, considerando las bajas temperaturas pronosticadas para la jornada.

El especialista explicó que uno de los principales riesgos es iniciar la carrera con la musculatura fría, ya que ello aumenta la probabilidad de sufrir desgarros, calambres o esguinces. Por esta razón, recomendó realizar un calentamiento activo antes de la largada y utilizar vestimenta en capas, incluyendo prendas que permitan evacuar el sudor, una capa aislante para conservar el calor y una exterior que proteja del viento o la llovizna.

Además, aconsejó mantener una hidratación adecuada durante el día y aprovechar los puntos de abastecimiento dispuestos en el recorrido. También sugirió utilizar guantes, cuello, gorro y calzado apropiado para superficies irregulares, con el fin de mejorar la comodidad y reducir el riesgo de lesiones.

Respecto de la baja visibilidad propia de una competencia nocturna, el Dr. Cepeda recomendó preferir ropa de colores llamativos y con elementos reflectantes en brazos, piernas y pecho, además de prestar atención a las señales del cuerpo durante la carrera. En caso de presentar dolor, mareos o fatiga fuera de lo habitual, indicó que lo recomendable es disminuir el ritmo o detener la actividad y solicitar asistencia si es necesario.