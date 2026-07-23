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23 de julio de 2026

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL CONMEMORA UNA DÉCADA DE LAS RAMPAS DE CONECTIVIDAD CON EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN PUNTA ARENAS

Con imágenes históricas, hitos y maquetas de las principales naves que apoyan la integración regional, la muestra estará abierta a la comunidad hasta el miércoles 29 de julio en el Terminal de Pasajeros de Tres Puentes.

Exposición Fotográfica Rampas Conectividad - Julio 2026 (13)

​Con una emotiva ceremonia realizada en el Terminal de Pasajeros de la Rampa Tres Puentes, la Empresa Portuaria Austral (EPAUSTRAL) inauguró la exposición fotográfica “10 años de las Rampas de Conectividad”, una muestra que rescata la historia, el desarrollo y el impacto que ha tenido a nivel regional esta red de infraestructura desde que la estatal asumió su administración el 21 de julio de 2016.

 
La actividad reunió a autoridades regionales, representantes del mundo público y privado, trabajadores y exfuncionarios que fueron parte del inicio de este proceso, destacando el rol que cumplen las rampas en la integración territorial de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 
Durante la ceremonia se destacó que, en estos diez años, las rampas de conectividad se han transformado en una pieza clave para el transporte de pasajeros, vehículos y carga, permitiendo mantener comunicadas comunidades aisladas, asegurar el abastecimiento y potenciar el desarrollo económico de una de las zonas más australes y complejas del país.
Asimismo, se puso énfasis en que el éxito de este sistema no solo responde a la infraestructura, sino también al trabajo permanente de los equipos de EPAUSTRAL, quienes enfrentan diariamente complejas condiciones climáticas para garantizar la continuidad de los servicios marítimos.

 
Uno de los aspectos más valorados de la conmemoración fue que la exposición nació por iniciativa de los propios trabajadores. El proyecto fue impulsado por el supervisor de la Rampa Tres Puentes, Cristián Araya Faúndez, quien formó parte de la Unidad de Rampas desde sus inicios y reunió fotografías, recuerdos y testimonios que reflejan una década de trabajo al servicio de la conectividad regional.

 
En la ceremonia participaron autoridades regionales como también el presidente del directorio de EPAUSTRAL, José Miguel Cruz Fleischmann, y la directora Daniela Arecheta; junto a autoridades civiles y militares.

 
También se rindió un especial reconocimiento a quienes concretaron el proceso de incorporación de las rampas a la administración de la empresa hace una década, entre ellos el ex presidente del directorio Mario Maturana y el ex gerente general Ignacio Covacevich, además de los trabajadores que integraron la Unidad de Rampas desde su creación.

 
Actualmente, la Empresa Portuaria Austral administra una red de siete rampas de conectividad que se extiende por cerca de 1.000 kilómetros, desde Puerto Edén hasta Puerto Williams, infraestructura considerada estratégica para fortalecer la integración territorial y asegurar la conectividad marítima en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 
La exposición permanecerá abierta al público en el Terminal de Pasajeros de la Rampa Tres Puentes hasta el 29 de julio e incluye una selección de fotografías históricas y maquetas de distintas embarcaciones, ofreciendo un recorrido por los principales hitos, desafíos y avances que han marcado estos primeros diez años de gestión de las Rampas de Conectividad.

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