MAGALLANES EN 100 PALABRAS LANZA AUDIOLIBRO NARRADO POR EL ACTOR NACIONAL GABRIEL URZÚA

Además, diversas actividades se suman a la programación invernal y gratuita del certamen literario. Entre ella destaca un taller online que enseñará a crear historias fácilmente a través de un juego de cartas, junto con la entrega de libros en distintos puntos de la región.

Como parte de la programación de su XI edición, el concurso de cuentos breves Magallanes en 100 Palabras, presentado por Enap y Fundación Plagio, anunció el lanzamiento de un nuevo audiolibro que reúne los 100 mejores cuentos de la versión anterior del certamen. Historias sobre memoria, naturaleza e identidad cobraron vida con la narración del actor nacional Gabriel Urzúa.

La producción, realizada en alianza con Methanex, incluye una musicalización especial que busca acercar la literatura a nuevos públicos, incluyendo a personas con discapacidad visual o quienes prefieren el formato auditivo. El material ya está disponible de forma gratuita en www.magallanesen100palabras.cl y en Spotify.

"En Methanex creemos que la cultura debe llegar a todos los rincones del país. Es por eso que apoyamos Magallanes en 100 Palabras, un proyecto único que refuerza la identidad regional e invita a niños, jóvenes y adultos a crear microcuentos. El formato audiolibro favorece el acceso a estas historias únicas e inspiradoras, que nos muestran de una manera muy particular cómo es la vida en La Región de Magallanes”, destaca Cecilia Troncoso, Coordinadora de Asuntos Públicos de Methanex.

CREATIVIDAD PARA ESTE INVIERNO

El nuevo audiolibro se suma a una variada programación gratuita que el concurso desplegará durante los meses de invierno. El jueves 30 de julio a las 19:00 horas presentará el taller online “Creando en 100 Palabras”, a través del cual personas de toda la Región de Magallanes podrán aprender a crear historias fácilmente a partir de un juego de cartas que utiliza la metodología Story Grammar. Quienes quieran participar en esta actividad, solo deben inscribirse aquí.

Posteriormente, y como parte de la celebración del Día de la Niñez, el domingo 9 de agosto entre 11:00 y 13:00 horas se realizará una entrega gratuita de libros con los 100 mejores cuentos del concurso. Esta activación tendrá lugar en el Módulo Central de la Zona Franca e incluirá un punto de escritura, donde se podrán enviar cuentos en papel para participar en el concurso.

La convocatoria 2026 de Magallanes en 100 Palabras continúa abierta hasta el próximo 24 de agosto, invitando a personas de todas las edades a escribir relatos breves que reflejen la vida, sus experiencias, sueños y miradas sobre la región austral de Chile. Cada participante puede enviar hasta 5 cuentos a través de la plataforma www.magallanesen100palabras.cl.

Toda la programación y novedades del concurso está disponible en el sitio web y redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok como @magallanesen100palabras.

El proyecto es presentado por Enap y Fundación Plagio, con el auspicio de Methanex y la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, la Universidad de Magallanes y la Empresa Portuaria Austral (Epaustral).

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