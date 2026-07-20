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20 de julio de 2026

ENCUESTA CRITERIA: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST SUBE A 37% Y REGISTRA SU PRIMER ALZA EN CINCO SEMANAS

La encuesta muestra un aumento de cinco puntos en el respaldo al Mandatario, mientras la desaprobación cayó a 52%. El sondeo también abordó la percepción ciudadana sobre el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social.

Kast

La más reciente encuesta Criteria mostró un repunte en la aprobación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que alcanzó el 37%, cinco puntos más que en la medición anterior. El sondeo, realizado el 16 de julio mediante un panel online, se conoció en medio del sistema frontal que afecta a distintas zonas del país y representa el primer aumento en la evaluación del Ejecutivo en las últimas cinco semanas.

En paralelo, la desaprobación del Gobierno retrocedió tres puntos, ubicándose en 52%, mientras que un 11% de los consultados afirmó no tener una opinión definida sobre la gestión del Mandatario.

Pese al repunte, la desaprobación continúa siendo mayoritaria. Sin embargo, el descenso registrado en esta medición marca el primer retroceso luego de varias semanas de incrementos consecutivos.

Percepción sobre la ley de Reconstrucción

La encuesta también consultó a los participantes por el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social.

Un 35% manifestó estar a favor de la iniciativa, porcentaje que se ha mantenido relativamente estable durante las últimas tres mediciones. En tanto, un 34% dijo estar en contra, dos puntos más que en la encuesta anterior, mientras que un 31% aseguró no tener una postura definida.

Respecto al impacto que tendría la ley en el país, un 35% consideró que sus efectos serían positivos, dos puntos menos que en la medición previa. En contraste, un 36% estimó que las consecuencias serían negativas, convirtiéndose por primera vez en la opción mayoritaria desde que Criteria comenzó a medir este indicador. Otro 29% respondió que no tiene una opinión clara.

Economía y principales beneficiarios

Consultados sobre quiénes serían los principales beneficiados por la iniciativa, un 46% sostuvo que favorecería principalmente a los sectores de mayores ingresos, mientras que un 36% cree que apunta a la creación de empleos para la población en general. El 18% restante no se inclinó por ninguna de las dos alternativas.

En materia económica, un 39% proyecta que la situación del país será peor dentro de seis meses si la ley es aprobada, un 34% estima que se mantendrá igual y un 27% considera que mejorará.

En cuanto a la economía del hogar, un 34% cree que empeorará, un 44% espera que permanezca sin cambios y un 22% proyecta una mejora.

Respecto al mercado laboral, un 35% considera que las posibilidades de encontrar o mejorar un empleo serán peores, un 37% estima que no habrá cambios y un 28% anticipa un escenario más favorable.

Las diferencias se acentúan según la identificación política de los encuestados. Entre quienes se identifican con la izquierda, el 81% cree que la economía empeorará, mientras que entre quienes se identifican con la derecha esa cifra alcanza el 9%. En el caso del mercado laboral, el 71% de quienes se identifican con la izquierda prevé un deterioro, frente al 9% de quienes se identifican con la derecha.

Fuente: adnradio.cl 

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