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6 de julio de 2026

CADEM: DESAPROBACIÓN DE KAST ALCANZA EL 60% Y LLEGA A SU NIVEL MÁS ALTO DESDE QUE ASUMIÓ

El sondeo, correspondiente a la primera semana de julio, también mostró un deterioro en la percepción sobre el rumbo del país, la economía, el empleo y los atributos personales y de gestión del Mandatario.

Kast

La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la primera semana de julio, evidenció un retroceso en la evaluación ciudadana del Presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con el sondeo, la aprobación del Mandatario cayó un punto porcentual, situándose en 37%, mientras que su desaprobación aumentó dos puntos y llegó al 60%el nivel más alto desde que inició su mandato el pasado 11 de marzo.

El estudio identifica esta como la semana más compleja para el jefe de Estado desde su llegada a La Moneda, en un contexto en que también se deterioró la percepción ciudadana sobre el desempeño del gobierno y las perspectivas económicas del país.

La encuesta muestra que todos los atributos personales evaluados del Presidente registraron caídas respecto de la última medición realizada en mayo.

Los tres aspectos mejor valorados continúan siendo que es “responsable”, con un 45% de menciones favorables, aunque bajó dos puntos; “autoridad y liderazgo”, con 41%, cuatro puntos menos; y “valiente”, con un 40%, registrando la mayor caída entre los atributos personales al descender seis puntos.

En el otro extremo, los aspectos peor evaluados corresponden a su capacidad para ser “dialogante y generar acuerdos”, con un 33% (-5 puntos); ser “cercano y conocer las necesidades de las personas”, con un 31% (-2); y ser “empático”, con un 30% (-2).

Respecto de los atributos asociados a la gestión presidencial, el mejor evaluado es que “tiene capacidad para gestionar las relaciones internacionales de Chile”, con 52%.

No obstante, la categoría “cuenta con un buen equipo de gobierno”, alcanzó un 33%, mientras que la capacidad del Mandatario para “mantener ordenada a su coalición política”, cayó 11 puntos y llegó al 20%, constituyendo la mayor baja registrada en esta medición.

A ello se suma la percepción sobre su relación con la oposición, donde apenas un 18% considera que “mantiene una buena relación con los sectores opositores”.

Aumenta el pesimismo sobre el rumbo del país

La encuesta también refleja un deterioro en la percepción general respecto de la situación nacional.

Un 61% de los consultados considera que Chile va por un mal camino, ocho puntos más que en la medición anterior, mientras que el pesimismo respecto del futuro del país también aumentó.

En esa línea, el porcentaje de personas que se declara pesimista o muy pesimista sobre el futuro nacional subió de 52% a 57%.

Los indicadores económicos también mostraron un deterioro significativo.

Según Plaza Pública, un 84% de los encuestados estima que la economía chilena se encuentra estancada o en retroceso, ocho puntos más que en la medición anterior. En contraste, solo un 14% considera que la economía está progresando.

En materia laboral, la percepción también empeoró. Un 88% calificó la situación del empleo como mala o muy mala, lo que representa un incremento de siete puntos respecto del sondeo previo y constituye el porcentaje más alto registrado desde mediados de 2021, durante los últimos meses del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Fuente: latercera.com

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CRITERIA: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST SE MANTIENE EN 39% Y DESAPROBACIÓN BAJA LEVEMENTE A 52%

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