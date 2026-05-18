CADEM: DESAPROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST LLEGA AL 58% Y 64% NO CREE QUE EL GOBIERNO TENGA UN PLAN CONCRETO EN SEGURIDAD

En una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, se abordó la percepción ciudadana sobre la agenda de seguridad del gobierno de José Antonio Kast, en medio de los cuestionamientos a la gestión de la ministra María Trinidad Steinert.

El 44% de los encuestados identifica los temas de seguridad como el principal compromiso de campaña del Mandatario. Sin embargo, el 64% no cree que el Gobierno tenga un plan concreto en esta materia.

Además, el 61% considera que la promesa de expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares es imposible de cumplir y el 54% estima que la mayoría de las personas creyó que se trataba de un compromiso de campaña realizable.

Estos resultados se enmarcan tras las declaraciones de la secretaria de Estado en Radio Agricultura. Consultada por las dificultades de su cartera, respondió: “Hay aspectos que sí han sido más complejos, que me llaman la atención. Por ejemplo, esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”.

En paralelo, el jefe de Estado afirmó que la promesa de campaña de expulsar a 300 mil migrantes en situación irregular del país era una “metáfora”, aunque posteriormente aclaró: “Respecto del tema de migrantes, claro, quizás la palabra era hipérbole, no metáfora. Uno cuando está en una exposición pública puede usar un término no del todo apropiado quizás, pero todos entienden”.

Además, el 57% (-6 pts.) aprueba el Plan Escudo Fronterizo; el 75% (-2 pts.) cree que debería haber más restricciones migratorias que las actuales, y el 65% está de acuerdo con la indicación del Gobierno para que instituciones de salud y educación puedan entregar información que permita identificar a migrantes con órdenes de expulsión vigentes.

Aprobación y desaprobación al Gobierno de Kast

Por otro lado, la aprobación del Presidente Kast, ad portas de su primera cuenta pública, cayó 4 puntos hasta el 36%, mientras que la desaprobación alcanzó el 58% (+3 pts.).

Fuente: cnnchile.com



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