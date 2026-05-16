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16 de mayo de 2026

IV CONFERENCIA CHIC REUNIÓ EN PUERTO WILLIAMS A INVESTIGADORES Y ESPECIALISTAS EN CAMBIO CLIMÁTICO

​La actividad se desarrolló entre el 11 y el 14 de mayo y convocó a científicos, autoridades y comunidades en torno al estudio de los ecosistemas subantárticos y el cambio climático.

Exposicion del Doctor Miguel Allende de la Universidad de Chile

​Puerto Williams fue sede de la IV Conferencia Internacional del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), encuentro desarrollado entre el 11 y el 14 de mayo bajo el lema “Centinelas del Cambio Climático”. La instancia reunió a investigadores nacionales e internacionales, autoridades regionales, académicos y representantes de distintas disciplinas vinculadas al estudio de los ecosistemas subantárticos y la conservación ambiental. La inauguración se realizó en el Centro Subantártico Cabo de Hornos de la Universidad de Magallanes y contó con la participación de la delegada presidencial regional, Ericka Farías; el delegado presidencial provincial de la Antártica, Rodolfo Moncada; el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández; además de representantes de las seremías de Ciencias, Medio Ambiente y autoridades navales. Durante la conferencia se desarrollaron exposiciones científicas, conversatorios, talleres y actividades abiertas a la comunidad. Entre las presentaciones destacaron los avances del monitoreo internacional de floraciones algales nocivas expuestos por el Dr. Máximo Frangópulos, así como las intervenciones del director del CHIC, Dr. Andrés Mansilla, y del académico Ricardo Rozzi, quienes abordaron el desarrollo científico subantártico y los efectos del cambio climático en los ecosistemas australes. La conferencia también incluyó actividades vinculadas a las humanidades, el patrimonio y las artes. En ese contexto se presentó el libro “Geodécimas”, del Dr. Ramiro Bustamante, y se desarrollaron encuentros con comunidades locales, escolares y representantes del turismo científico. Además, se realizaron talleres en Punta Arenas relacionados con dendrocronología, ecosistemas marinos e historia glacial. El encuentro coincidió con el cierre del primer ciclo de cinco años del CHIC como Centro de Excelencia Basal ANID, periodo en el que se consolidaron proyectos científicos, redes internacionales de colaboración y capacidades de investigación en Puerto Williams.

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