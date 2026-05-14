SE DESARROLLÓ EL 1° ENCUENTRO FUTSAL ESCOLAR DE DEPORTE FORMATIVO 2026

El Instituto Nacional del Deporte de Magallanes y la Antártica Chilena, a través de su programa Deporte Formativo organizó el 1° Encuentro futsal Deporte Formativo 2026 en donde participaron talleres de Futsal Crecer en Movimiento. El torneo tuvo como finalidad promover el desarrollo integral de niños mediante la práctica formativa del futsal, fortaleciendo valores como el respeto, la convivencia, el trabajo en equipo y el juego limpio.



El encuentro se desarrolló en el recién remodelado gimnasio Padre Mario Zavattaro de Porvenir y reunió a estudiantes y comunidad educativa, promoviendo la vida sana y el trabajo en equipo.



El componente Elección Deportiva tiene por objetivo que niñas, niños y adolescentes de segundo ciclo básico y enseñanza media, potencien a través de la práctica deportiva, sus competencias y aptitudes técnicas para el desarrollo de alguna disciplina especifica, en este caso el futsal, transitando hacia la formación y especialización en algún deporte colectivo o individual.



El Seremi del Deporte Jacques Roux señaló “Estamos acompañando al Liceo Hernando de Magallanes en este campeonato y conociendo también el Gimnasio Padre Mario Zavattaro donde se desarrolla ente encuentro de futsal que reúne alumnos y profesores. Estamos muy contentos como Ministerio del Deporte, estar fomentando la actividad física y el deporte en todas las comunas de nuestra región. Seguiremos con este tipo de actividades, tanto en esta comuna como en la provincia de Tierra del Fuego.



En tanto, la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena destacó la actividad enfatizando en la formación deportiva y recreación de los alumnos de Porvenir. “Esto se enmarca en un importante trabajo en la comuna que tiene como objetivo potenciar el movimiento, la actividad física y la vida sana en nuestra comunidad. Una de las prioridades de nuestro gobierno es mover Chile en lo que respecta prácticas deportivas para la población”.



Uno de los participantes fue Lothar Neserke quien agregó “Esta actividad es muy entretenida y hay harto potencial y nivel de competencia. Es primera vez que juego futsal porque yo practico básquetbol, pero lo encontré muy divertido”.

