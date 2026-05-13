MUNICIPIO Y TRANSPORTES RETOMAN PROYECTOS VIALES PENDIENTES PARA PUNTA ARENAS

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo una reunión de trabajo con el nuevo seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas, instancia en la que se revisaron distintos proyectos vinculados a tránsito, semaforización y movilidad urbana para la capital regional.

Durante el encuentro participaron además profesionales de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) de la macrozona sur y de la Unidad SECTRA, encargada de estudios y proyectos de infraestructura y movilidad.

El alcalde Radonich destacó la importancia de avanzar en iniciativas que permitan mejorar la circulación vehicular en una ciudad que registra el mayor índice de vehículos per cápita del país. "Transporte y tránsito son temas fundamentales para Punta Arenas. Necesitamos buenos semáforos, mejores flujos y una red moderna que entregue más seguridad tanto a peatones como a conductores y que además permita disminuir los tiempos de desplazamiento", señaló.

La autoridad comunal explicó que uno de los temas prioritarios corresponde a la modernización y sincronización del sistema de semáforos de la ciudad, considerando que actualmente conviven tecnologías antiguas y nuevas, lo que dificulta la operación coordinada de la red vial. "Hoy tenemos semáforos muy antiguos y otros más modernos. Lo que buscamos es homogeneizar la tecnología para que todos puedan operar bajo un mismo sistema. Cuando un semáforo falla, muchos todavía requieren intervención manual, mientras otros funcionan vía remota. La idea es que toda la red pueda responder de manera integrada", indicó.

Radonich agregó que también se abordó la necesidad de avanzar en nuevos estudios de tránsito y en futuras intersecciones semaforizadas, mencionando como ejemplo el sector de Costanera con Jorge Alessandri, donde actualmente se generan importantes congestiones vehiculares en horarios punta.

Otro de los puntos tratados fue el avance de la futura Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) para Punta Arenas, infraestructura que permitirá administrar y monitorear de manera centralizada la red semafórica de la ciudad y también de Puerto Natales. "Nos informaron que el proyecto ya se encuentra en etapa de diseño y esperamos tener novedades durante octubre de este año. Esta unidad será el cerebro de los semáforos de Punta Arenas y permitirá mejorar considerablemente la gestión vial", sostuvo el jefe comunal.

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas, valoró la instancia de coordinación con el municipio y señaló que la reunión permitió retomar iniciativas que habían quedado pendientes en años anteriores. "Estamos dando continuidad a un proyecto que comenzó el año 2021 y que posteriormente se estancó en 2024. La reunión permitió avanzar en temas como sincronización de semáforos, nuevas intersecciones y la futura Unidad Operativa de Control de Tránsito para Punta Arenas", afirmó.

La autoridad regional agregó que actualmente el proyecto se encuentra en fase de diseño y que aún deben concretarse coordinaciones técnicas tanto con el municipio como con el Serviu para avanzar en su ejecución.

Finalmente, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de dar continuidad a los proyectos pendientes en materia de tránsito y movilidad urbana, especialmente en iniciativas vinculadas a la modernización de la red semafórica y al futuro funcionamiento de la Unidad Operativa de Control de Tránsito para Punta Arenas.