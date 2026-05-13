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13 de mayo de 2026

INIA KAMPENAIKE REALIZÓ DÍA DE CAMPO SOBRE COSECHA DE PAPAS E INNOVACIÓN EN VALOR AGREGADO PARA MAGALLANES

La jornada contó con la participación del director nacional de INIA, Carlos Furche; el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada; la directora regional de INIA Kampenaike, Claudia McLeod; y más de 30 agricultores de Punta Arenas y Puerto Natales.

cosecha de papas agricultora y seremi
Con el objetivo de fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria en la Región de Magallanes, INIA Kampenaike realizó el Día de Campo "Cosecha de papas y elaboración de subproductos", actividad desarrollada en el marco del programa financiado por el Gobierno Regional "Transferencia, aplicación de técnicas y procesamiento para la sostenibilidad de la producción de papas en agricultores de Magallanes".

La jornada contó con la participación del director nacional de INIA, Carlos Furche; el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada; la directora regional de INIA Kampenaike, Claudia McLeod; y más de 30 agricultores de Punta Arenas y Puerto Natales.

Durante la actividad, los asistentes conocieron el trabajo que desarrolla INIA en el semillero regional de papa certificada, donde actualmente se cultivan 5 hectáreas, cuya cosecha se extenderá hasta el 16 de mayo, con una producción proyectada superior a 100 toneladas. Este volumen permitirá beneficiar a cerca de 500 pequeños agricultores, quienes recibirán semilla certificada a partir de septiembre para establecer más de 20 hectáreas de cultivo, con una producción estimada superior a 500 toneladas anuales de papa para consumo.

La investigadora y jefa del programa papas de INIA Kampenaike, Carolla Martínez, explicó que la actividad permitió mostrar en terreno el manejo del semillero y que los agricultores participaran activamente en la cosecha, además de conocer el trabajo de innovación orientado al valor agregado mediante el desarrollo de subproductos.

En ese contexto, los asistentes participaron en una degustación y análisis sensorial de prototipos de papas chips, una de las líneas del programa que busca reducir pérdidas productivas y abrir nuevas oportunidades comerciales para pequeños productores mediante el procesamiento del descarte de papa consumo.

La directora regional de INIA Kampenaike, Claudia McLeod, destacó que el proyecto combina innovación productiva y nuevas oportunidades de negocio. "Estamos evaluando variedades más resistentes al déficit hídrico, incorporando herramientas de control biológico de enfermedades y mejorando tecnologías de manejo como riego, cortinas cortaviento y semilla certificada. Además, buscamos transformar la merma productiva en nuevos productos con valor agregado para los agricultores", señaló.

Actualmente, Magallanes produce cerca de 1.400 toneladas de papas, cifra que ha crecido significativamente en los últimos años, aunque la región aún depende de importaciones desde otras zonas del país y Argentina.

El seremi de agricultura, Juan Ignacio Cavada, destacó que esta iniciativa responde a los desafíos estratégicos del ministerio de agricultura y el sector. "Este es un ejemplo concreto de cómo la ciencia, la tecnología y el apoyo público pueden fortalecer la agricultura regional, mejorando productividad, resiliencia y seguridad alimentaria frente al cambio climático y los desafíos sanitarios", afirmó.

Por su parte, el director nacional de INIA, Carlos Furche, valoró el impacto del trabajo colaborativo entre investigación, sector público y productores. "Hoy más de 500 agricultores trabajan con semilla certificada producida por INIA y cerca del 20% de las papas que se consumen en Magallanes ya se producen localmente. Este proyecto demuestra cómo la innovación aplicada puede transformar la agricultura en una región extrema y fortalecer su desarrollo productivo y seguridad alimentaria", concluyó.
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