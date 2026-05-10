SINDICATO DE TRABAJADORES TÉCNICOS DE CORREOS DE CHILE: SALUDO Y REFLEXIÓN DEL DÍA DE LA MADRE

Pasó el año 2025, un año de alegría, satisfacción por tener un año más de vida, pero también un año de sentimientos encontrados, de rabia, indignación, por la gran cantidad de colegas desvinculadas (os) de nuestra empresa. Pero eso, no es motivo para olvidarnos que, una vez más, nos encontramos a escasos días de festejar un evento de mucha relevancia para la familia, tal vez el más importante en nuestra vida, nos referimos al “Día de la Madre”, por ello, el Sindicato Profesionales y Técnicos Correos de Chile, en este día tan importante, envía un afectivo y cordial saludo y un abrazo fraterno, a todas nuestras socias, sean Madres o no, como también a todos nuestras ex socias, que ya no están en la empresa, algunas por haberse retirado después de muchos años de trabajo en Correos y otras que fueron injustamente despojadas de su trabajo, vayan para todas, nuestro reconocimiento por su compromiso, entrega y profesionalismo, con el que siempre desarrollaron su trabajo, sin dejar de lado la responsabilidad de ser Madres y como tal además, debían preocuparse de las labores de su hogar, para contribuir al bienestar de su familia.

El “Día de la Madre”, es la oportunidad perfecta, para expresar el amor, agradecimiento y la admiración que sentimos por nuestra Mamá. Un simple gesto o unas palabras de cariño son más importantes que regalos rebuscados, ya que pueden hacer que su día sea aún más memorable. En este día especial, es el momento preciso para reconocer y agradecer la dedicación, el sacrificio, esfuerzo y el amor incondicional de una Madre, para con sus hijos (as), debemos tener presente que, ella siempre es nuestra mayor fuente de amor y fortaleza. Ser Madre es mucho más que una tarea, es un acto de dedicación constante, una entrega sin límites y un amor incondicional. Ellas han demostrado que, en medio de los sacrificios, el verdadero valor está en cuidar a los demás, en brindar apoyo y confianza cuando más se necesita, por eso siempre debemos darles las gracias por cada gesto, por cada sonrisa que escondía el cansancio de largas horas sin dormir y por cada palabra de aliento que, en los momentos más complejos siempre nos entregan.

No existe fórmula alguna, para medir lo que ellas hacen en beneficio de su familia, pero sí sabemos y tenemos claro que, gracias a ellas hoy somos lo que somos. Las Madres consiguen como nadie, crear un raro equilibrio entre educar, apoyar, formar, proteger, perdonar y al mismo tiempo amar. Una Madre es Hermosa, elegante, sofisticada, cariñosa, atenta, y al mismo tiempo una gran guerrera, faltan adjetivos en este mundo, para describir su poder y presencia. Madre es una palabra tan corta, pero con un gran significado de amor, que trasciende nuestras vidas, a pesar de las dificultades del día a día, ellas siempre ayudan a ver el lado bonito de las cosas pequeñas. Desde pequeños (as) nos enseñan que no existe desafío alguno que no podamos superar.

Ser Madre no es una profesión, es algo que por enseñanza adquiere una Mujer, es un designio de la naturaleza que otorga a las Mujeres capacidad y aptitud para tener hijos, virtud que le permite perpetuar la especie humana que la hace el ser más amoroso, importante de la humanidad. Por todo lo señalado, en este día especial, el Sindicato Profesionales y Técnicos, saluda a todas las Madres, como también a aquellas que no lo son, ya que en toda Mujer siempre existirá una Madre, también brindamos un saludo especial a las Madres que dejaron en nosotros su huella, herencia educadora, sin dejar de imponer disciplina, pero al mismo tiempo demuestran su poder, preocupación, para calmar el dolor de cualquier herida, sufrimiento o dolor que tengamos. Ellas tienen la capacidad de combinar siendo jefas, cuidadoras de su hogar y trabajadoras incansables, para lograr el bienestar de su familia.

El mundo está viviendo días extraños, complejos, difíciles, los que también han llegado a Correos de Chile, perjudicando a una gran cantidad de colegas, Madres, que abruptamente las habrían despojado de su trabajo, traspasándoles responsabilidades que nos les correspondían, pero para nuestro Sindicato nunca será extraño nuestro deseo de expresarles nuestro cariño, reconocimiento y homenaje, por su incansable función como trabajadora y dueña de casa, las celebraremos siempre, porque el esfuerzo que ellas entregan, vivirá por siempre en nuestros corazones, inundados de gratitud por todo lo que entregaron a la empresa en largos años de trabajo, en los que siempre demostraron un gran compromiso, responsabilidad y profesionalismo, en el desarrollo de sus labores diarias, algo que quienes ostentan el poder, no habrían sido capaces de reconocer, como Sindicato les damos las gracias y les rendimos un merecido homenaje, por todo lo entregado a la empresa, fueron muchos días, horas, meses, años de trabajo que, por miopía de algunos, no se les habría reconocido y la guinda de la torta habría sido dejarlas sin trabajo. Medida que, una vez más rechazamos y repudiamos, por considerarla injusta y abusiva, ya que ustedes no tenían responsabilidad alguna en la mala gestión de muchos Gerentes, que administraron esta empresa estatal y que la habrían llevado a la crisis que en este momento estaría viviendo nuestra empresa, en la que las (os) trabajadoras (es) de nivel intermedio no tienen responsabilidad alguna.

Al mismo tiempo, hacemos un llamado a quienes tienen la suerte de administrar Correos de Chile, para que terminen con los constantes despidos, sus medidas injustas han dejado a muchas (os) colegas sin trabajo, un número importante de colegas mujeres que, por largos años trabajaban en esta empresa estatal y sin mayor explicación que: “Necesidades de la Empresa”, habrían sido despojadas de su trabajo, bajo el argumento que la empresa estaría pasando por una crisis financiera, lo inaudito de todo, es que la responsabilidad del mal momento que viviría Correos de Chile, bajo ningún aspecto sería responsabilidad de trabajadoras (es) de nivel intermedio, en nuestra opinión, eso sería producto de malas determinaciones que, por muchos años, habrían tomado quienes la han administrado, recibiendo sueldos muy atractivos y no habrían entregado un real aporte a una gestión de excelencia, para mantener a esta empresa estatal, con más de 278 años de existencia, en el lugar que siempre tuvo: “una empresa confiable, creíble para nuestros clientes”, y que por esas malas administraciones habríamos perdido, y lo sorprendente de todo es, que no habrían asumido responsabilidad alguna por sus malas determinaciones. Llegó el momento, para que quienes actualmente administran esta empresa estatal, muestren qué proyectos importantes, ideas nuevas tienen, para sacar a Correos de Chile del complejo momento que viviría. Despedir trabajadores (as) sería una medida fácil y no solucionaría el problema de fondo. Lo único que se conseguiría, sería tener trabajadoras (es), nerviosas (os), asustadas(os) y con el gran temor de perder su trabajo.

Infinitas gracias a todas las Madres del mundo, a las Madres socias de nuestro sindicato, a las Madres de nuestra familia, y a nuestras propias madres, como también para nuestras amigas que son Madres, especialmente para aquellas Madres que ya no están en este mundo terrenal, las que por siempre estarán en nuestro corazón, mirando al cielo haremos un brindis por ellas, dándoles las gracias por todo lo que nos dieron.

En este 10 de Mayo, en todos los hogares de nuestro país nos reunimos, no solo para celebrar una fecha más del calendario, lo hacemos para rendir un reconocimiento, homenaje a las Madres que son la fuerza, el motor y combustible que, sin duda alguna mueve al mundo. Por un momento las (os) invitamos a que se imaginen algo. “Una mujer que, antes de que amanezca, ya está en pie, prepara el desayuno, organiza las tareas de la familia, preocupándose del más mínimo detalle y luego con la misma energía, sale de su hogar para asumir su jornada laboral completa”. Esa Mujer no es un personaje de ficción, o de alguna película, es una destacada compañera de trabajo, es una ejemplar Madre trabajadora. Su trabajo no termina cuando marca su salida, las Madres siempre llevan consigo otra jornada de trabajo, más exigente que las mantiene sin dormir por largas horas, con el único propósito de: “Criar, educar, cuidar, proteger a sus hijos (as) y sostener sus hogares”.

Terminamos este especial saludo en el día de la Madre, haciendo una pausa en nuestras labores diarias, para reflexionar sobre los sacrificios que nuestras Madres han hecho por nosotros, sacrificios que rara vez reclaman créditos y casi siempre pasan desapercibidos. Este es el gran momento para reconocer que cada sonrisa, cada consejo, cada abrazo, enseñanza, ha sido esencial y un regalo invaluable en nuestra formación. Por ello, a todas las Madres y a las que no lo son y a aquellas que llevamos en nuestro corazón, les brindamos nuestro profundo agradecimiento. Deben saber que su amor y enseñanzas, son el faro que guiará por siempre nuestras vidas, todos los días del año celebramos su existencia y el impacto imborrable que han tenido y tendrán por siempre en nuestra vida.

Fraternalmente,

Directiva Sindicato Profesionales y Técnicos Correos de Chile