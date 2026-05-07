PUERTO WILLIAMS: COGRID PROVINCIAL REFUERZA COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES ANTE EMERGENCIAS INVERNALES

Con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional ante eventuales emergencias durante la próxima temporada invernal, en Puerto Williams se desarrolló un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) de la Provincia Antártica Chilena de manera preventiva, organizado por Senapred Magallanes.

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En esta actividad, realizada en dependencias del Centro Subantártico Cabo de Hornos y encabezada localmente por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, participaron representantes de diversos servicios públicos establecidos en la zona, además de la Municipalidad de Cabo de Hornos y la Dirección Regional de Vialidad.

El director regional de Senapred, Juan Carlos Andrades, explicó que en esta instancia se informó sobre las principales labores preventivas que efectúa el Cogrid tanto a las nuevas autoridades como a los pares con mayor experiencia. "El objetivo de este año es lograr la agilidad, la respuesta lo más rápido posible. Para eso, el trabajo conjunto es importante, preparando todos los sistemas para enfrentar lo que se nos viene. El hecho de que no tengamos un pronóstico preciso para los futuros tres meses, o los dos meses de inicio específico del invierno, es enfrentarnos a lo más peligroso, como nevadas, lluvias intensas o muy bajas temperaturas. A eso nos tenemos que preparar, resaltando la predisposición de las diferentes autoridades y la comprensión del concepto que es primero prepararse, articularse e integrarse para responder ágilmente", detalló.

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Por su parte, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la asistencia de la autoridad regional y de las instituciones participantes, en una jornada que facilitó la articulación ante diferentes tipos de siniestros. "Agradecemos la presencia del director de Senapred, porque justamente nos permite ir viendo cuáles son las capacidades reactivas que tenemos frente a cualquier emergencia invernal. Hubo una presentación de Vialidad donde nos comentó sobre las maquinarias, el reforzamiento que hace en temporadas de invierno, como tener dos máquinas motoniveladoras, retroexcavadora y equipos de sal. La idea es poder prepararnos, saber qué tiene cada institución, de qué forma se está preparando tanto el municipio, el aeropuerto y todas las instituciones que tienen algo que aportar en materia de invierno. Es muy provechoso ver cuáles son nuestras fortalezas y debilidades para la época que se nos avecina", manifestó.

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Puntos críticos de Vialidad





En esta instancia, el jefe provincial de Vialidad en Magallanes, Iván Navarro, reveló 27 puntos críticos ante posibles emergencias invernales en los caminos enrolados de Isla Navarino, los cuales conectan a Puerto Williams con Puerto Navarino, Caleta Eugenia, Huertos Familiares y Aeródromo Guardiamarina Zañartu y bocatoma de agua. De ellos, 13 se encuentran en alto riesgo. Andrades afirmó que "uno de esos importantes puntos es el río Róbalo, donde ya tuvimos cortes de suministro de agua potable prolongado por mucho tiempo y tuvimos a la población sin ese elemento vital (producto de un desborde de dicho afluente, en mayo de 2024). Eso no nos puede volver a suceder y es por eso que tenemos que anticipar y revisar".

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Frente a alguna posible emergencia en estos puntos críticos, el delegado Moncada precisó que "la primera labor siempre está encadenada a nivel comunal, eso quiere decir que en la primera instancia está a cargo el municipio. Cuando la emergencia escala y es mayor, nos corresponde a nosotros como Delegación de la Provincia Antártica tomar la emergencia en nuestras manos. Hay puntos que requieren una atención permanente, como ir viendo de que no vayan a haber crecidas o desbordes de río, que son los hechos más complejos que podríamos tener en nuestro territorio de acuerdo a lo que se vislumbra por parte de las instituciones. Nuestro personal de la Delegación está preparado y consciente de su rol sobre cómo puede ir aportando justamente en este plan de invierno".