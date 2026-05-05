EN MENOS DE UNA SEMANA: DOS NUEVAS ACTIVACIONES POR SUPUESTAS BOMBAS OBLIGARON A EVACUAR EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

Carabineros informó que durante esta semana se registraron dos procedimientos vinculados a supuestos artefactos explosivos en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, situación que obligó a activar protocolos de emergencia y evacuar el recinto.

Según detalló la institución policial, el primer hecho ocurrió el domingo, cuando se activó el protocolo por un paquete sospechoso encontrado en uno de los baños del aeropuerto. Tras la concurrencia del GOPE y la revisión correspondiente, se determinó que se trataba de una mochila con ropa.

El segundo procedimiento se registró este lunes, cuando una mujer, en medio de un momento de enojo, señaló que portaba una bomba, siendo detenida por personal policial. La situación obligó nuevamente a activar el protocolo de seguridad, aislando equipajes y evacuando el terminal mientras el GOPE realizaba las revisiones respectivas.

Desde Carabineros indicaron que, además de estos dos casos recientes, hace algunas semanas otra persona también fue detenida tras señalar falsamente que portaba una bomba. Asimismo, reconocieron preocupación por el aumento de este tipo de situaciones en un corto período de tiempo.

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