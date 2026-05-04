MUNICIPIO DE NATALES RINDE CUENTA DE UNA GESTIÓN ENFOCADA EN EL BIENESTAR DE SUS VECINOS

​Con el compromiso de "ordenar la casa" para servir mejor a la comunidad, la Municipalidad de Natales presentó su Cuenta Pública 2025. El balance refleja una gestión que ha priorizado resolver problemas históricos de los barrios, como la falta de iluminación y el deterioro de las calles, transformando una situación financiera inicialmente crítica en una base sólida para el desarrollo local.



Uno de los mayores beneficios percibidos por los vecinos ha sido el avance en la recuperación de la red vial. La actual administración logró concretar la pavimentación de la intersección de calle San Martín con Eusebio Lillo, un punto que permaneció intransitable por más de 8 años y que hoy garantiza un tránsito seguro para las familias del sector.



A esto se suma un intenso programa de bacheo que ha intervenido aproximadamente 145 m² de superficie en más de 20 calles estratégicas, además de abordar con recursos propios situaciones puntuales utilizando tecnología de frío adaptada al clima regional para una rápida habilitación de las vías.



Entendiendo que la seguridad comienza con barrios bien iluminados, el municipio ejecutó un plan que permitió intervenir más de 500 luminarias en toda la comuna. Destaca la recuperación del 90% del alumbrado en la costanera y mejoras significativas en poblaciones como Campos de Hielo, Shuka I y II, Terranova y Nueva Esperanza.



Además, se alcanzó un acuerdo histórico con la empresa Edelmag para regularizar compromisos pendientes por más de $350 millones, asegurando la continuidad del servicio de alumbrado público para toda la ciudad.



La gestión también resaltó hitos que fortalecen el orgullo natalino, como la inauguración de la escultura "Yo Amo Natales", diseñada y construida por estudiantes del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez.



En el ámbito social, los beneficios directos han llegado a través de un intenso despliegue territorial lo que significó la presencia de equipos municipales y de sus Corporaciones en Villa Renoval, Puerto Edén, Dorotea y Seno Obstrucción y en al ámbito de la salud destaca el aumento del 6,2% en las atenciones del CESFAM Dr. Juan Lozic durante 2025.



Otros de los hitos a destacar fue la Implementación de la tarjeta "Soy Natalino", que apoya tanto el bolsillo de los vecinos como al comercio local, sello de la gestión y que proyecta más de 150 convenios con el comercio para mediados de este año.



“No hemos trabajado desde una oficina, sino en el territorio, escuchando y dialogando con cada vecino. Recibir un municipio con deudas y terminar este periodo con una posición de liquidez de más de $1.200 millones nos permite decir que hoy tenemos una municipalidad ordenada y al servicio de las y los vecinos. Cada foco encendido y cada calle reparada es un paso hacia la comuna justa y digna que todos merecemos”, destacó la alcaldesa Ana Mayorga.



Para el 2026, el municipio proyecta seguir fortaleciendo la inversión en obras públicas y seguridad ciudadana. Actualmente, ya se encuentran en marcha proyectos de televigilancia e iluminación peatonal financiados por la Subdere y la SPD por más de $143 millones. Estos esfuerzos se suman a una cartera de inversión para el 2025 que supera los $2.000 millones, lo que representa un incremento histórico del 62% respecto al año 2024.



Sin embargo, a pesar de estas cifras positivas, la alcaldesa Ana Mayorga recalcó la importancia crítica de que se retome la inversión pública en infraestructura mayor, considerando que estas obras son fundamentales para el crecimiento sostenido de la comuna. Entre las prioridades señaladas por la autoridad, destacan proyectos urgentes y estructurales como: La reposición completa del CESFAM para mejorar la atención primaria, la llegada de suministros esenciales a diversos sectores de la comuna que aún carecen de ellos, la ampliación del aeropuerto y la reubicación del muelle de transbordadores, obras clave para el desarrollo logístico y turístico de la zona.



“Hoy Natales avanza con un rumbo claro y decidido hacia un desarrollo sostenido y esperanzador. Estamos posicionado a nuestra comuna en la agenda Nacional y estamos retomando con fuerza la inversión del Estado en obras públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos, porque sin infraestructura no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay calidad de vida para nuestros habitantes”. señalo la alcaldesa Ana Mayorga.





