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3 de mayo de 2026

RESERVA NATURAL PINGÜINO REY REFUERZA MONITOREO JUNTO A SAG ANTE ALERTA POR INFLUENZA AVIAR EN TIERRA DEL FUEGO

​La labor preventiva incluye recorridos por el borde costero y un llamado a la comunidad a reportar casos sospechosos sin manipular fauna.

reserva natural pingüino rey

La Reserva Natural Pingüino Rey informó sobre el fortalecimiento de sus labores de monitoreo en coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en el contexto de la reciente alerta por influenza aviar en el país. La acción se desarrolla junto a la brigada especializada de Tierra del Fuego, con foco en la detección temprana de posibles casos en fauna silvestre.

Durante la jornada, equipos recorrieron el borde costero observando el estado de aves y fauna marina presentes en el territorio, con el objetivo de identificar signos de enfermedad y activar protocolos preventivos. Desde el SAG explicaron que la vigilancia se intensificó tras la confirmación de un caso en aves de traspatio, lo que obliga a reforzar el seguimiento en especies silvestres.

Scarlet Toledo, técnico veterinaria de la brigada de influenza aviar, indicó que la misión es mantener una vigilancia activa en zonas costeras y cuerpos de agua. En la misma línea, la médico veterinaria Isabela Peña recalcó la importancia de la colaboración ciudadana para reportar oportunamente aves con signos respiratorios, neurológicos o que se encuentren muertas.

Las autoridades reiteraron el llamado a no manipular animales sospechosos. En caso de detectar fauna con síntomas, se recomienda no acercarse, registrar imágenes si es posible y dar aviso inmediato al SAG o a Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), a través de sus canales de contacto.

Desde la reserva recordaron que el monitoreo permanente es una herramienta clave para la conservación del ecosistema en Bahía Inútil, labor que se mantiene desde 2011 y que hoy cobra especial relevancia ante escenarios sanitarios que pueden afectar a la fauna local.


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