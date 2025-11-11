Punta Arenas,
11 de noviembre de 2025

HABILITAN ESPACIO CON MAYOR CAPACIDAD PARA RECIBIR EXCUSAS Y DOBLE CRUCE MARÍTIMO PARA PORVENIR DURANTE JORNADA ELECTORAL

​El espacio estará disponible el domingo 16 de noviembre, desde las 8:00 hasta las 18:30 horas, y podrán acudir todas las personas de Porvenir y sus alrededores que necesiten justificar su imposibilidad de votar.

PORVENIR (3)

​Con el objetivo de garantizar un proceso electoral seguro, ordenado y accesible, las autoridades provinciales y policiales anunciaron la habilitación de un nuevo espacio para recibir excusas el día de las elecciones, junto con un refuerzo en el transporte marítimo entre Punta Arenas y Porvenir.

 
El capitán Álvaro Bravo Castillo, subcomisario de los Servicios de la Tercera Comisaría de Porvenir, informó que este año las personas que deban excusarse de votar deberán hacerlo en la Sala de Uso Múltiple (SUM), ubicada en Francisco Sampaio 520, en la comuna de Porvenir.

 
“En años anteriores este trámite se realizaba en la Comisaría, pero en esta ocasión se habilitó la SUM para entregar mejores condiciones a la comunidad, mayor resguardo frente al clima y capacidad para recibir a un número más amplio de personas”, explicó.

 
El espacio estará disponible el domingo 16 de noviembre, desde las 8:00 hasta las 18:30 horas, y podrán acudir todas las personas de Porvenir y sus alrededores que necesiten justificar su imposibilidad de votar.

 
Asimismo, el oficial precisó que las constancias acusatorias solo se entregarán a quienes se encuentren a más de 200 kilómetros del local de votación de origen.

 
Por su parte, el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos Prieto, destacó la importancia de estas medidas:

 
“Este 16 de noviembre tendremos elecciones presidenciales y parlamentarias, que son de carácter obligatorio. Aquellas personas que no voten ni justifiquen su ausencia se exponen a multas que van entre los $34.000 y $104.000. Por eso hemos dispuesto todas las condiciones para que el proceso se desarrolle de manera ordenada y segura”, señaló.

 
La Municipalidad de Porvenir habilitó el espacio que se encuentra en el centro de Porvenir y en conjunto con la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego facilitarán los equipos y la infraestructura para que los Carabineros puedan realizar sus labores.

 
En el mismo contexto, Campos Prieto informó que a solicitud de la Delegación, la empresa TABSA habilitará un doble cruce marítimo especial para facilitar la participación de los ciudadanos fueguinos.

 
El primer cruce partirá desde Punta Arenas hacia Porvenir a las 9:30 horas, retornando al mediodía. El segundo zarpará desde Punta Arenas a las 16:30 horas, con retorno desde Porvenir a la capital regional a las 19:00 horas.

 
“Queremos que todos los fueguinos tengan la posibilidad de ejercer su derecho a voto. Este refuerzo en el transporte es una medida concreta para asegurar la participación democrática en nuestra provincia”, concluyó el delegado presidencial.

AUTORIDADES DESTACAN AVANCES DE SENDA DE PENETRACIÓN A BAHÍA YENDEGAIA EN SU FRENTE NORTE

PORVENIR (3)

HABILITAN ESPACIO CON MAYOR CAPACIDAD PARA RECIBIR EXCUSAS Y DOBLE CRUCE MARÍTIMO PARA PORVENIR DURANTE JORNADA ELECTORAL

