GRANDES EMPRESAS REGIONALES Y MÁS DE 100 EMPRENDIMIENTOS CONFIRMADOS PARA LA EXPO MAGALLANES 2026

​La Expo Magallanes 2026 ya marca un hito a semanas de su realización, ya que superó los cien emprendedores inscritos, reafirmando su posicionamiento como una de las principales vitrinas para el desarrollo productivo, la innovación y el emprendimiento en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



La convocatoria evidencia el interés de emprendedores, pymes e importantes empresas de distintos rubros por ser parte de esta nueva versión, que busca fortalecer redes de colaboración, generar oportunidades de negocio y visibilizar el talento local ante la comunidad.



Desde la organización destacaron que este positivo avance anticipa una edición 2026 con una amplia y diversa oferta, que incluirá emprendimientos ligados a servicios, industria, innovación, artesanías, gastronomía, entre otros. Asimismo, se informó que las inscripciones continúan abiertas hasta el próximo 20 de enero, pero los cupos son limitados.



“La cifra de más de 100 emprendedores inscritos y la incorporación de empresas regionales demuestra la confianza en la Expo Magallanes como un espacio de encuentro, crecimiento y proyección para el mundo emprendedor. Nuestro objetivo es seguir impulsando una instancia que potencie el desarrollo económico regional y conecte ideas con oportunidades reales” expresó César Alderete, Presidente de la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes.



La Expo Magallanes 2026 se proyecta como un evento clave para el fortalecimiento de la economía regional, convocando a emprendedores, empresas, instituciones públicas y privadas, y a la comunidad en general.



Para los interesados en obtener más información pueden acercarse a las oficinas de AGIA en calle Sarmiento 677 entre las 9:00 y las 13:00 o vía correo electrónico a [email protected]

