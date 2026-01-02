Punta Arenas,
2 de enero de 2026

GRANDES EMPRESAS REGIONALES Y MÁS DE 100 EMPRENDIMIENTOS CONFIRMADOS PARA LA EXPO MAGALLANES 2026

Para los interesados en obtener más información pueden acercarse a las oficinas de AGIA en calle Sarmiento 677 entre las 9:00 y las 13:00 o vía correo electrónico a [email protected]

AGIA

​La Expo Magallanes 2026 ya marca un hito a semanas de su realización, ya que superó los cien emprendedores inscritos, reafirmando su posicionamiento como una de las principales vitrinas para el desarrollo productivo, la innovación y el emprendimiento en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 
La convocatoria evidencia el interés de emprendedores, pymes e importantes empresas de distintos rubros por ser parte de esta nueva versión, que busca fortalecer redes de colaboración, generar oportunidades de negocio y visibilizar el talento local ante la comunidad.

 
Desde la organización destacaron que este positivo avance anticipa una edición 2026 con una amplia y diversa oferta, que incluirá emprendimientos ligados a servicios, industria, innovación, artesanías, gastronomía, entre otros. Asimismo, se informó que las inscripciones continúan abiertas hasta el próximo 20 de enero, pero los cupos son limitados.

 
“La cifra de más de 100 emprendedores inscritos y la incorporación de empresas regionales demuestra la confianza en la Expo Magallanes como un espacio de encuentro, crecimiento y proyección para el mundo emprendedor. Nuestro objetivo es seguir impulsando una instancia que potencie el desarrollo económico regional y conecte ideas con oportunidades reales” expresó César Alderete, Presidente de la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes.

 
La Expo Magallanes 2026 se proyecta como un evento clave para el fortalecimiento de la economía regional, convocando a emprendedores, empresas, instituciones públicas y privadas, y a la comunidad en general.

 
Para los interesados en obtener más información pueden acercarse a las oficinas de AGIA en calle Sarmiento 677 entre las 9:00 y las 13:00 o vía correo electrónico a [email protected]

CELEBRACIONES ESTIVALES SE CONSAGRAN EN LA ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL: TORRES DEL PAINE, LAGUNA BLANCA, PRIMAVERA Y PORVENIR TENDRÁN APORTES DEL GOBIERNO REGIONAL

DESDE EL 5 DE ENERO INICIARÁ UNA NUEVA ETAPA DE OBRAS EN EL TRAMO 5 DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EN PUNTA ARENAS

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

AGIA

GRANDES EMPRESAS REGIONALES Y MÁS DE 100 EMPRENDIMIENTOS CONFIRMADOS PARA LA EXPO MAGALLANES 2026

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

AGIA

GRANDES EMPRESAS REGIONALES Y MÁS DE 100 EMPRENDIMIENTOS CONFIRMADOS PARA LA EXPO MAGALLANES 2026

INCENDIO FORESTAL CONSUME BOSQUE ESCLERÓFILO EN LA PRECORDILLERA DE SANTIAGO

DONACIÓN DE SANGRE SE VUELVE CLAVE PARA CIRUGÍAS Y URGENCIAS EN MAGALLANES